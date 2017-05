Nederlandsk ekspert oppgitt over Ødegaard-kritikk: – Urettferdig

Kritiske røster gir Martin Ødegaard (18) skylden for Heerenveens vårkollaps. Men nå kan unggutten vente seg en viktigere rolle på laget, tror nederlandsk journalist.

Det er den tidligere nederlandske landslagsspissen Youri Mulder som, på den nederlandske TV-kanalen Ziggo Sport, antyder at Ødegaards ankomst i januar er en viktig grunn til at klubbens resultater har sviktet i andre halvdel av sesongen.

– Martin Ødegaard kom inn og skulle vært et kjempetalent, men han har ikke vært noen forsterkning. Laget hang godt sammen, men hans ankomst ser ut til å ha ødelagt det, sier Mulder, som bøttet inn mål for Twente og Schalke 04 for 15 år siden.

Slike analyser blir for lettvinte, mener den nederlandske journalisten Sander De Vries, som dekker Heerenveen daglig for lokalavisen Leeuwarder Courant.

– Det blir for dumt. Jeg synes det er veldig urettferdig å skylde på Ødegaard. Du kan aldri skylde på én spiller, og du kan spesielt ikke skylde på en 18 år gammel gutt for at et helt lag har prestert dårligere, sier han.

Heerenveen kjempet i toppet av tabellen frem til nyttår, da de lå på fjerdeplass. Siden årsskiftet, da Ødegaard kom til klubben, har de tapt 11 av 17 kamper. Dermed har de ramlet fra 4.- til 9. plass på tabellen.

– Det er mange grunner til at de har vært dårligere: Kapteinen Stijn Schaars var lenge ute med skade, forsvarsspillerne har vært i dårlig form og sluppet inn enkle mål, og angrepsspillerne har vært dårligere. Det er ikke rettferdig å skylde på Ødegaard, sier De Vries.

Han forteller at mange personer i og rundt klubben har latt seg imponere av ungguttens evne til å håndtere det store presset som til enhver tid omringer ham.

Ødegaard & Co. ble pepet av banen etter søndagens tap:

Tror Ødegaard får nøkkelrolle

Ødegaard har sluppet til i 14 kamper siden utlånet til Heerenveen, åtte av dem fra start, fire av dem i under ti minutter. De Vries medgir at nordmannen har vært en skuffelse så langt.

– De første månedene har ikke vært så gode som Heerenveen eller Ødegaard forventet, sier han.

Likevel tror han at den unge drammenseren kan vente seg en viktigere rolle i laget neste sesong, når han får være med på hele sesongoppkjøringen og tilpasset seg den nederlandske hverdagen i større grad.

– Fansen gir ham mye tillit og anerkjennelse. De vil at laget skal bygges rundt ham. Det er jeg enig i. Han må dyrkes som Heerenveens «nummer 10» og få en viktigere rolle i laget, sier De Vries og utdyper:

– Jeg tror de kommer til å bygge laget rundt ham. Det var vanskelig for ham å komme inn i laget i januar, for laget spilte veldig bra og midtbanen var veldig «satt». Alle spilte bra og i tydelige roller, men noen skader gjorde at midtbanen ble ubalansert. Til neste sesong kan de i større grad dyrke Ødegaard i den offensive playmaker-rollen på midtbanen.

Tviler på tidlig Real Madrid-retur

Ødegaards varierende spilletid og prestasjoner i Heerenveen har ført til spekulasjoner om at Real Madrid kan vurdere å hente ham tilbake tidligere enn forventet, allerede denne sommeren.

18-åringen fikk nylig spørsmål om hvorvidt han kommer til å bli værende i Heerenveen et år, slik planen var i utgangspunktet.

– Ja, sannsynligvis, sa Ødegaard til TV-kanalen Omrop Fryslan.

– Er du sikker på det? Eller er det en mulighet for at du kan dra til Real Madrid eller til en annen klubb denne sommeren, spurte reporteren.

– Kontrakten min varer ut neste sesong, men Real Madrid har en opsjon på å hente meg tilbake til sommeren. Men jeg har ikke tenkt på dette. Jeg er bare fokusert på de siste kampene denne sesongen og å gjøre mitt beste her, svarte Ødegaard, som bekreftet at «planen er å bli i Heerenveen».

Sander De Vries synes det er «vanskelig» å svare på om han tror Ødegaard blir værende i Heerenveen eller hentes tilbake av Real Madrid, men han har mest tro på det første alternativet.

– Jeg tror han blir værende i Heerenveen også neste år. Han liker seg her, og jeg tror det er et godt miljø for ham for å utvikle seg som spiller. Jeg tror han kommer til å bli mye bedre neste sesong, sier journalisten.

Nå står Ødegaard og Heerenveen foran play off-kamper til Europa League-kvalifiseringen. Første motstander er Utrecht, som kommer til Heerenveen på 17. mai.