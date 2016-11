Depay med sine første scoringer på ni måneder da Nederland vant

(Luxembourg–Nederland 1–3) Memphis Depay (22) hatt hatt et trøblete år. Men søndag kveld fikk han i hvert fall ballen i mål - to ganger til og med.

Den nederlandske landslagsspilleren hadde ikke scoret for verken klubben sin, Manchester United, som han signerte for fra PSV Eindhoven i mai 2015, eller det nederlandske landslaget på nesten ni måneder, da det endelig løsnet – mot Luxembourg på bortebane søndag kveld.

25. februar scoret Depay for Manchester United mot Midtjylland i Europa League, da United vant 5-1. Siden har han spilt 21 fotballkamper uten å score.

Mot Luxembourg tok Nederland ledelsen med Arjen Robben, men Luxembourg utlignet på straffespark rett før pause.

SCORET TO: Nederlands Memphis Depay. Foto: John Thys , AFP

Manager Danny Blind ble reddet av at Memphis Depay våknet. Først, etter 58 minutter, steg han til værs og headet innlegget fra Daley Blind i mål til 1-2. Og så, etter 84 minutter, avgjorde han definitivt kampen med sin andre scoring for kvelden, et pent plassert frispark.

Dermed slapp Nederland ydmykelsen det ville vært å spille uavgjort mot den lille naboen Luxembourg. Nederland slo dem faktisk bare 1-0 i 2006 og 2007, og Luxembourg er ikke lenger den overkjøringen i europeisk fotball som de en gang var.

Nederland er dermed oppe på sju poeng i gruppe A, likt med Sverige og tre poeng bak puljefavoritt Frankrike.