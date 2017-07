Nå er Lukaku Manchester United-spiller – tar Zlatans gamle draktnummer

Overgangen er omsider i boks. Manchester United bekrefter at Romelu Lukaku (24) er klar.

Det kommer ikke akkurat som lyn fra klar himmelen, men den offisielle bekreftelsen kommer på de røde djevlenes nettsider mandag. Kraftspissen forlater Everton til fordel for Manchester United og har skrevet under på en femårskontrakt med opsjon på ytterligere ett år.

– Under Europa League-finalen forrige sesong, kunne man se lysten, viljen og lagånden i dette laget. Alt det ønsker jeg å være en del av. Jeg kan nesten ikke vente på å løpe ut på Old Trafford foran 75.000 fans, sier nysigneringen til Manchester Uniteds offisielle hjemmeside.

Flere britiske medier melder at Jose Mourinho og Manchester United betaler drøye 90 millioner pund for den belgiske landslagsspissen. Det tilsvarer nesten én milliard kroner. Rapportene sier også at han vil tjene over to millioner kroner i uken.

Søndag bekreftet både Manchester United og Everton at Rooney skrev under på en toårskontrakt med The Toffees, men Lukaku tar ikke over draktnummer ti etter Rooney. Lukaku bærte draktnummer ti for Everton, men får Zlatan Ibrahimovics gamle nummer i Manchester United, nummer ni.

«Made for Manchester»



Målmaskinen sier til klubbens hjemmeside at det var umulig å takke nei til Mourinho & co.

– Jeg vil takke Everton og fansen for fire fantastiske sesonger. Jeg har fått noen helt spesielle venner og vi har delt noen utrolige øyeblikk. Men da Manchester United og José Mourinho banket på døren, var det en mulighet man kun får én gang i livet og jeg kunne ikke takke nei, sier han.

24-åringen er ikke den eneste som er fornøyd. Manchester Uniteds manager er ikke overraskende veldig fornøyd han også.

– Romelu passer inn i Manchester United. Han har en stor personlighet og er en stor spiller. Han blir et fantastisk tilskudd til troppen, og jeg er sikker på at han blir tatt godt i mot av gutta. Jeg ser frem til å jobbe med ham igjen, sier Mourinho.

Klubben ønsker nysigneringen velkommen med det enkle slagordet «Made for Manchester» – som betyr «Skapt for Manchester».

Lukaku, som har vært på ferie i Los Angeles sammen med Paul Pogba, kan nå endelig slutte seg til Manchester United-troppen som søndag reiste til statene for sommerens turné. Det var også i California han gjennomførte den medisinske testen.

ESPNs reporter fikk intervjue Pogba og Lukaku - og endte opp i bassenget. Se innslaget i videovinduet under!

Hylles av Solskjær

Etter Moldes 3-0 seier over Aalesund lørdag, tok tidligere Manchester United-helt Ole Gunnar Solskjær seg tid til å hylle signeringen, selv om det på det tidspunktet ikke var offisielt.

– Han passer inn i Mourinhos måte å spille fotball på. Han er en veldig, veldig god spiss som passer på hvilket som helst lag. Han er en av de beste spissene i Europa og verden for tiden, sier han.



Solskjær holdt til på Drømmenes Teater fra 1996 til 2007, og scoret 120 mål for de røde djevlene. Nordmannen vil for alltid huskes som en legende etter å ha scoret vinnermålet i Champions League-finalen mot Bayern München i 1998/99-sesongen. Lukaku håper nok å oppnå lignende status i den tradisjonsrike klubben.



Og dersom han tar med seg målformen han har hatt på Goodison Park, kan han fort bli det. Forrige sesong scoret belgieren 25 mål i Premier League. Bare Harry Kane var giftigere foran mål, da han nettet 29 og ble ligaens toppscorer.



Lukaku blir Manchester Uniteds andre signering denne sommeren. Tidligere har Victor Lindelöf forlatt Benfica til fordel for de røde djevlene.