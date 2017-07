Morata debuterte med assist da Chelsea tapte for Bayern München

(Chelsea – Bayern München 2-3) Bayern München scoret tre mål og rundspilte Chelsea i første omgang. Det var nok til å sikre seieren, til tross for en slurvete andre omgang.

Etter Bayern Münchens ydmykende 0-4-tap for AC Milan, klarte de å slå tilbake i påfølgende treningskamp mot regjerende Premier League-mester Chelsea.

Og det revansjelystne Bayern-laget gikk ut i hundre fra start av, og tok umiddelbart føringen i kampen.

For selv om det «bare» var en treningskamp, var det ikke mye som tydet på at Chelsea var laget som slapp inn tredje færrest mål under fjorårets gullsesong. For bare etter en halvtimes spill lå de under med 0-3, takket være tre vakre scoringer fra tyskerne.

Lekne tyskere



Først ut var den rutinerte høyrebacken Rafinha. 31-åringen har ikke mer enn 15 karrieremål siden han slo gjennom på seniornivå i 2002, men da han sendte Bayern i føringen, så det ikke ut som han hadde gjort annet enn score mål.

HOLDT LEKESTUE: Bayern München gjorde mer eller mindre akkurat som de ville mot Chelsea. Foto: Edgar Su , Reuters

Fra drøye 30 meters hold banket han til, og klistret ballen helt nede ved stolperoten. Chelsea-målvakt Thibaut Courtois strakte seg med alle sine 199 centimeter, men måtte se seg slått av brasilianerens suser.

Seks minutter senere var det Thomas Müller sin tur til å skrive seg på scoringslista for den regjerende Bundesliga-mesteren. Lekkert forarbeid av Franck Ribéry sørget for at Müller doblet ledelsen. Samme mann økte ledelsen til 3–0 etter halvtimen spilt, på enda vakrere vis.

Müller fikk ballen fra nysignerte Corentin Tolisso på midtbanen, gikk hele veien frem til 20 meter, før han i ekte David Beckham-stil, skrudde ballen i lengste kryss.



Chelsea reduserte da Marcos Alonso banket ballen i mål like før pause.

Målgivende start



Det var mye spenning knyttet til Alvaro Moratas debut, og etter drøye 62 minutter fikk spanjolen entre banen for første gang i Chelsea-blått. Det så egentlig ut til å bli andre omgangs store høydepunkt.

Det var en skikkelig Jekyll & Hyde-kamp fra Bayern München, som var totalt overlegne i første omgang, men de tyske gigantene klarte å opprettholde dominansen i andre omgang. I stedet skulle Chelsea skape spenning på slutten.

Fire minutter før slutt reduserte Michy Batshuayi etter markeringssvikt på en dødball, men å komme tilbake fra å ligge under med tre mål ble litt for mye for London-klubben.

DEBUTERTE: Chelsea-fansen fikk se Alvaro Morata i aksjon. Foto: Reuters , Reuters

Debutanten Morata var anonym, men fikk vist seg frem da han stusset ballen til Batshuayi, som satte inn Chelseas andre scoring. Chelsea-fansen fikk dermed et lite glimt av hvorfor de betalte 750 millioner kroner for ham.

Morata er nok unnskyldt, med tanke på at han nylig sluttet seg til Chelseas tropp i Asia.

Det endte dermed 3–2 til Bayern München, som sikret sin første seier i Asia.

Mens treningskampene spilles på løpende bånd, nærmer det seg seriestart i både Tyskland og i England. Chelsea serieåpner lørdag 12. august mot Burnley, mens Bayern åpner mot Bayer Leverkusen fredag 18. august.

