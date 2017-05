Mollekleiv inn som megler i Edvartsen-saken

Dommerkonflikten:

Den 23. mars ble det kjent at Svein-Erik Edvartsen ikke var satt opp på noen kamp i første serierunde. Noen dager senere ble det kjent at det skyldtes en konflikt med dommersjef Terje Hauge.

28. mars sa Edvartsen til VG at det er to ting han er misfornøyd med: Sammensetningen av sitt eget dommerteam og at han har mistet Rune Pedersen som sin mentor. Terje Hauge er den nye.

To dager senere var det forsoningsmøte mellom Edvartsen og Hauge. – Edvartsen ... må som alle andre forholde seg til felles regler og retningslinjer, sa dommersjef Hauge i en pressemelding fra NFF.

23. april ble det kjent at konflikten mellom Edvarten og Hauge var løst - etter at advokat John Christian Elden ble koblet på saken.

Sist onsdag skulle Edvartsen beklage seg overfor sine kolleger i et møte på Gardermoen.

Torsdag sendte dommerforeningen et brev til NFF der de ba om at Edvartsen ikke har noe å gjøre som eliteseriedommer før situasjonen endrer seg.