Solskjær om stortalentet: – Kommer til å spille fremover

Selv om det meste dreier seg om Sander Svendsen om dagen, er Ole Gunnar Solskjær minst like opptatt av å prate om lillebror Tobias (17). Nå lover manageren mer spilletid på stortalentet, også i Eliteserien.

Søndag kveld møter Molde nyopprykkede Sandefjord borte, og ifølge manageren er det absolutt en sjanse for at 1999-årgangen Tobias Svendsen vil være involvert.

– Ja, han kommer til å være utpå matta fremover. Han vil få spille mer og mer i Eliteserien, så ser vi helt sikkert at han slår gjennom, sier Molde-manageren til VG etter at Molde slet seg videre i cupen med 3-2 borte mot Volda onsdag i forrige uke.

17-åringen gjorde en god figur i cupkampen og var mye involvert offensivt, selv om sluttproduktet manglet. Det er noe han må jobbe med for å komme på nivå med storebror Sander Svendsen, skal vi tro sjefen selv.

– Sander har et mye større instinkt for mål, og det må Tobias få også.

Samtidig understreker Solskjær at han ikke er utålmodig med Tobias Svendsen, som foreløpig ikke har fått minutter i årets seriespill.

– Nei, gutten er bare 17 år. Han er på vei, hinter Molde-sjefen.

– Ulike spillertyper

Matchvinner og storebror Sander Svendsen er heller ikke ubeskjeden med lovordene og håper Solskjær holder ord.

– Jeg synes han var veldig god i dag (onsdag). Han fortjener virkelig minutter på banen, for han leverer veldig bra på treninger og i dag, sier han.

Men at de to ungguttene er helt like spillertyper blir raskt avfeid. Rollefordelingen er klar.

– Tobias er nok mer den som viser finesser og vakre ting, så skal jeg ta meg av det foran mål jeg, ler storebror.

Ole Gunnar Solskjær er også klar på at til tross for at de er vokst opp i samme hjem, så tilfører ikke Sander og Tobias det samme til Molde-laget.

– Nei, selv om begge er tiere i laget, så er Tobias i større grad en tilrettelegger og tekniker. Sander har mer målteft.

Lærer av broren

Sander Svendsen, som allerede står med tre scoringer til nå denne sesongen, tror lillebroren har godt av å se opp til han selv.

– Han har en storebror som alltid har gått foran. Han er veldig flink til å erfare og se både på hva jeg har fått til og ikke fått til, også lærer han av det. Det er en egenskap han har hatt lenge.

Han innrømmer at han har tenkt tanken om de to sammen på Moldes lag om et par år. Det kunne det luktet krutt av, skal vi tro U21-landslagsspilleren.

– Det tror jeg kunne blitt veldig bra. Vi kjenner hverandre godt, og vi har alltid jobbet sammen; han med å spille gjennom meg og jeg med å score.

– Frykter du at han blir bedre enn deg?

– Om han skulle bli det en dag, vil jeg fortsatt være en mye bedre avslutter enn han, sier matchvinneren med et smil.