Solskjær får ny rolle i Molde – Dempsey tilbake som trener

Ole Gunnar Solskjær (43) går over i en managerrolle i Molde når Mark Dempsey (52) nå hentes tilbake til klubben som trener.

Det var svenske Expressen som først meldte nyheten om at engelskmannen, som takket for seg i Djurgården etter 2016-sesongen, gjør comeback i Molde.

VG får også bekreftet fra informert hold at Dempsey snart blir klar som ny MFK-trener.

Det betyr at Ole Gunnar Solskjær går over i en mer administrativ rolle som omhandler blant annet ansvaret for spillerlogistikk. Det er en oppgave klubbdirektør Øystein Neerland har hatt det siste året, etter at Tarje Nordstrand Jacobsen sluttet.

Neerland har ikke besvart VGs henvendelse onsdag ettermiddag.

Styreleder Odd Ivar Moen var lite snakkesalig da VG traff ham på telefon. På spørsmål om Dempsey blir ny trener og Solskjær manager, svarte Moen:

– Helt ukjent for meg.

Etter det VG erfarer vil imidlertid den nye trenerkabalen i Molde bli presentert om kort tid.

Solskjær og Dempsey hadde stor suksess sist de jobbet sammen i «Rosenes by». Det endte med klubbens aller første seriemesterskap i 2011. Prestasjonen ble gjentatt i 2012, og i 2013 ble MFK cupmester.

Da Solskjær overtok Cardiff tok han med seg både Demspey og keepertrener Richard Hartis. Men suksessoppskriften overlevde ikke turen over Nordsjøen. Cardiff rykket ned fra Premier League, og Solskjær fikk sparken tidlig i den påfølgende sesongen i Championship.

Siden den gang har Solskjær gjort comeback i Molde. Dempsey har både vært innom Haugesund og Djurgården før han nå altså er på vei tilbake til Aker Stadion.

Molde møter naboen Kristiansund på bortebane i Eliteserie-premieren i 2017.

