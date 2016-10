Skålevik helten da Brann satte fart mot sølv

BERGEN (VG) (Brann-Molde 2-1) 2 x Skålevik og en polsk vegg gjorde at Brann slo Molde i toppkampen. Dermed er de i førersetet i kampen om sølvmedalje.

For selv om Steffen Lie Skålevik scoret to ganger, måtte Piotr Leciejewski levere matchvinner-redninger mot slutten av kampen.

Etter kampen fikk den polske keeperen spørsmål om noen situasjoner i 1. omgang hvor han ikke var like heldig, da svarte han med glimt i øyet:

– Hvorfor så negativt fokus? Jeg snakket ikke med konen min på tre dager etter målet jeg slapp inn mot Lillestrøm. Nå vant vi en veldig viktig kamp, og jeg vil nyte kvelden, smilte keeperen.

Han er selvskreven mellom stengene, men mange satt et spørsmålstegn ved at Steffen Lie Skålevik startet foran Azar Karadas på topp for Brann.

Etter kampen stod det et eneste stort utropstegn bak tomålsscorerens navn.

Da han ble byttet ut, var det til stående applaus fra Brann Stadion.

– Jeg var ganske tom på slutten, så jeg var egentlig glad for å bli byttet ut, sa hovedpersonen selv til TV 2 etter kampslutt. Selv ville han ikke ha sølvet delt ut etter sliteseieren mot medaljerival Molde.

– Nei, vi må vinne en til. Slår vi Start er det vel sikret.

Fra mørket til blant Norges beste

Etter kampen var Mini tydelig på hva suksessfaktoren til Brann har vært i år:

Lars Arne Nilsen.

– Husk hva Lars Arne Nilsen kom til her. Det var helt mørkt med Norling, nå er det blant Norges beste lag, fantastisk gode defensivt, sa den tidligere RBK-spilleren.

Treneren selv var smørblid etter tre poeng, og skrøt av spissen som har vært langt fra fast for Brann i år.

– Jeg er utrolig glad på Steffens vegne, han var ute en stund. I dag var han tilbake og gjorde det han skal. Han er en ekte stril, de kommer alltid tilbake!

Brann slo voldsomt tilbake

Men det var en blåkledd bergenser som startet showet. Petter Strand fikk ballen av Per-Egil Flo på 17 meter. Unggutten - som gikk gradene i Tertnes og aldri ble funnet god nok i Brann - tok ett touch før han skjøt ballen i Leciejewskis nærmeste hjørne. Et skudd den polske burvokteren ville reddet på sine beste dager.

Brann flyttet laget høyere etter baklengsmålet og bare fire minutter senere fikk Lars Arne Nilsen og hans gutter avkastning. Jonas Grønner slo en glimrende langpasning i rommet bak Vegard Forren. Midtstopperen feilberegnet ballbanen totalt og plutselig var Steffen Lie Skålevik alene med keeper. Strilen gjorde ingen feil og lobbet ballen elegant over Horvath til 1-1 på Brann stadion.

Den andre omgangen startet rotete for begge lag. Verken Brann eller Molde maktet å ta kontroll og innledningen var preget av unødvendige balltap og tøffe dueller.

Etter en snau time kom avgjørelsen. Fredrik Haugen fikk ballen på Moldes banehalvdel, før han slo en perfekt gjennombruddspasning til Steffen Lie Skålevik.

Spissen som fikk starte kampen i Jakob Orlovs skadefravær betalte tilbake med sin andre scoring da han satt ballen iskaldt forbi Horvath.

Leciejewski reddet Brann

Bortelaget, som før kampen var tre poeng bak Brann, flyttet laget høyere etter 2-1-scoringen, men hadde problemer med å skape de store sjansene. Brann har vært ligaens gjerrigste lag på hjemmebane og det viste seg utover i andreomgangen.

– Vi er glade, vi vant en utrolig viktig kamp. Men jeg kjenner fotballivet. Alt kan endres fort. Vinner vi neste. Da kan vi si at vi tar medalje, sa Leciejewski om kampen. Han ble viktig i 2. omgang.

Thomas Amang og Bjørn Bergmann Sigurdarson hadde muligheter til å skape balanse i regnskapet, men Leciejewski hadde ikke nevneverdige problemer med å holde buret rent.

– Man ser at han bestemt seg på slutten der, og da er han nådeløs, kommenterte trener Nilsen om sin keepers prestasjon.

Etter 87 minutter måtte i midlertidig den polske burvokteren i arbeid da innbytter Fredrik Brustad fikk heade fra åtte meter. På overtid kom Moldes største sjanse i kampen. Et skudd fra Sander Svendsen havnet hos Sigurdarson, men en glimrende redning fra Leciejewski sørget for at Brann kunne feire tre poeng og fortsatt sølvplass i Tippeligaen.

– Første omgang var vanskelig. Det var mye press, og jeg hadde flaks i noen situasjoner. I 2. omgang gjør jeg mitt beste.

Solskjær: – Brann tar sølvet

Molde-trener Ole Gunnar Solskjær var ikke fornøyd med at laget ga bort tre poeng etter å ha tatt ledelsen i den første omgangen.

– Jeg er selvsagt skuffet over at vi roter bort dette. Vi får kampen inn i det sporet vi ønsker med scoringen til Petter (Strand). Så er Brann best i det kampavgjørende situasjonene. Først ved to scoringer av Skålevik og deretter ved Leciejewskis to feberredninger på slutten.

Solskjær var ikke i tvil da han ble spurt om Brann var favoritt til å ta sølvet.

– Ja, jeg tror Brann tar sølvet. De har vært solide hele sesongen og har på papiret greit program igjen. Nå håper vi bare på hjelp i morgen, slik at vi fortsatt har mulighet for Europacup-spill og en medalje. Det betyr ikke så mye om vi tar sølv eller bronsje.