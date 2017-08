Molde snudde etter Solskjærs tordentale

MOLDE (VG) (Molde–Kristiansund 2-1) Molde var rystet av Kristiansund. Men så avgjorde Ole Gunnar Solskjærs gutter alt i løpet av to minutter.

– Første omgang var så dårlig. Jeg kjente ikke Ole Gunnar igjen i pausen. Han endret helt hva vi tenkte og han fikk det til. Det var sikkert en hårføner han ga oss, sier Bjørn Bergman Sigurdarsson, Molde-kaptein, om pausepraten til Solskjær til TV 2.

Dermed er Molde klare for semifinale for sjette gang de siste ti årene, selv om det så lenge ut til å gå galt.

– Etter første omgang fortjente vi ikke gå videre. Den var forferdelig, men i andre omgang er vi gode. Det er artig å komme tilbake i sånne kamper, sier Solskjær til TV 2.

Molde ble sist cupmestere i 2014.

– Vi har litt forskjellige følelser i den pausen. Det var noen stramme ord også roet vi oss litt ned. Det var viktig for oss å ikke springe rundt som hodeløse kyllinger. Hjertet var med oss hele tiden, men ikke hodet, sier Solskjær om pausepraten.

Kristiansund med sjokkstart

Lillebroren på Nordvestlandet, og laget fra Ole Gunnar Solskjærs hjemby, sjokkerte på Aker Stadion. Gang på gang kom de til målsjanser i kampens startfase. Tre ganger i løpet av to minutter.

Først skjøt Benjamin Stokke i stolpen. Så fulgte Torgil Gjertsen opp med en avslutning som Molde-keeper Andreas Linde reddet med foten. Men da Gjertsen fosset frempå venstresiden – hvor han løp fra Christoffer Remmer og lurte Stian Gregersen – fant han Stokke som flikket ballen i mål.

SJOKKSTART: Kristiansund tar ledelsen mot Molde i kvartfinalen. Benjamin Stokke (med 20 på ryggen) har avsluttet. MFK-keeper Andreas Linde er sjanseløs. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

En meget fortjent ledelsen. Og det skulle komme mer fra det innsatsfulle laget fra Kristiansund. Liridon Kalludra hadde en stor sjanse etter flott forarbeid av Gjertsen. Samme Gjertsen var kampens store spiller de første 45 minuttene. Til tider terroriserte han trebackslinjen til Molde. Utgangsformasjonen til Ole Gunnar Solskjær var 3-4-3. Men tre mann bak fungerte ikke mot KBK.

Fem minutter før pause var Molde heldige som ikke var to mål under. En innsvinger fra Gjertsen stusset i kunstgresset. Linde fikk slått ballen til corner i duell med Stokke. Der var gjestene centimeter fra 2–0.

Solskjær-bytter hjalp

Solskjær gjorde to bytter i pausen. Ut med Fredrik Brustad og Isak Ssewankambo. Inn med Mathias Normann og Erling Braut Håland. Det ble umiddelbart mer fart offensivt. Og 2. omgang var to minutter gammel da alt lå til rette for utligning.

Aliou Coly feide ned Eirik Hestad. Soleklar straffe til Molde. Men lagets toppscorer Björn Bergmann Sigurdarson (11 eliteseriemål) presterte å banke ballen høyt over.

Les også: Kristiansund sjokkerte Rosenborg

At Coly fikk fortsette på banen kan Kristiansund prise seg lykkelig. Coly hadde gult fra før. Og burde åpenbart fått ett til av samme farge – sett rødt – og vært utvist.



Molde satset voldsomt offensivt etter straffebommen. De vant duellene. Og de satte fart på ballen. To magiske minutter for hjemmelaget midtveis i 2. omgang avgjorde kampen.

Først var det Erling Braut Håland som headet inn 1-1 etter et perfekt innlegg fra Hestad.

– En fantastisk scoring, sier Solskjær om utligningen.

Så kom 2-1 i neste angrep. Martin Ellingsen vippet ballen over debutant-keeper (første offisielle kamp for KBK) Ante Knezovic. Det hadde kanskje vært smartere om kroaten hadde holdt seg på streken i den situasjonen.

– Det smalt litt i garderoben i pausen for første omgang var ikke bra. Så vant vi litt dueller og viste at vi var et bedre lag, sier Ellingsen etter kampen.

Etter 2-1-målet hadde ikke Kristiansund noe å svare med. Et skudd fra Jonas Rønningen fra ti meter ble blokkert av Babacar Sarr. I likhet med Sarpsborg og Lillestrøm er Molde klar for semifinale.

Hvem som blir fjerde og siste lag av Rosenborg-Vålerenga kan du følge direkte her fra 20.15.