Molde knuste Stabæk som fortsatt er på nedrykksplass

MOLDE (VG) (Molde – Stabæk 3-0) Molde hadde ingen problemer med å slå et tannløst Stabæk, men takket være andre resultater kan Stabæk fortsatt holde seg.

Dersom Stabæk ikke vant bortekampen mot Molde var de avhengig av at resultatene skulle gå med dem på Ullevaal og på Sarpsborg stadion. Siden Bodø/Glimt tapte mot Viking og Tromsø spilte uavgjort mot Sarpsborg 08 har Stabæk fortsatt muligheten til å holde seg i Tippeligaen dersom de slår Start i siste serierunde. Men da må de andre resultatene også gå laget fra Bærum sin vei.

– Det blir på mange måter litt ekkelt å møte Start, som allerede er nede, sier Stabæk-kaptein Morten Skjønsberg til VG, før han legger til:

– Men slår vi ikke Start er vi ikke gode nok til å være i Tippeligaen, så da får vi bare vinne da.

SCORING: Joshua Gatt jubler etter å ha scoret Moldes første mål under eliteseriekampen mellom Molde og Stabæk på Aker stadion. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

– Meget spennende



Før siste serierunde står Bærums-laget med 28 poeng. Det er to poeng mindre enn Bodø/Glimt, som innehar kvalifiseringsplassen. Tromsø og Lillestrøm kan også innhentes, da de er tre poeng foran, men da spiller også målforskjell en rolle. Det åpner for mange mulige utfall før siste serierunde.

– Dette blir meget spennende for alle som følger med, også håper jeg at vi er gode nok, noe jeg også har tro på. Jeg er evig optimist på at vi skal klare dette, sier Skjønsberg.

TAKKET FANSEN: Stabæk-kaptein Morten Skjønsberg takker bortefansen for støtten etter eliteseriekampen mellom Molde og Stabæk på Aker stadion. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Stabæk-trener Antonio Ordinas kunne fortelle at denne kampen bare viste forskjellen på de to lagene, og at man ikke skal ta lese for mye ut av tapet, opp mot Start-kampen.

– Denne kampen viser bare hvorfor et av lagene spiller for å være med i Europa, mens det andre kjemper mot nedrykk, sier Ordinas.

Han var likevel ikke fornøyd med sitt eget lags innsats.

– Vi skapte ikke så mye sjanser. Om man ikke er borti motstanderens boks så er det umulig å vinne kamper, sier han til VG.

Ordinas: – Billige mål

Det var Molde som var det beste laget fra start til slutt, noe Ordinas var enig i. Likevel mener han Molde var litt heldige.

– Det er to utrolige billige mål. De fortjener å vinne kampen 100 prosent, men det er to veldig enkle mål. Sånt kan være forskjellen på å vinne og tape.

Det startet ille for gjestene, da Molde scoret allerede etter 10 minutter. Svendsen spilte gjennom lynraske Gatt, som gjorde ingen feil alene med Sayouba. Det betydde at Stabæk måtte fremover, men det var Molde som fortsatte å styre kampen.

Etter 41 minutter ble moldenserne forært sitt andre mål. En corner ble svingt inn, og Sayouba bokset. Dessverre for gjestene ble den ballen bokset rett i ryggen på Flo, som fikk notert en av sine enklere mål i karrieren.

2. omgang startet på verst mulig måte for gjestene. Bare 3 minutter etter hvilen var Toivio først på et frispark, som han stanget i mål.

Avhengig av Rosenborg

Det tok hele 62 minutter før Stabæk skapte sin første skikkelige sjanse. Da var det Njie som driblet seg ned langs kanten og fikk fyrt av fra skrått hold. Linde hadde rimelig grei kontroll på forsøket.

Det var Molde som trykket på for flere scoringer, og Stabæk var aldri i nærheten. Dermed endte det 3–0 til Molde.

Med dette resultatet har Molde alt i sine egne hender, med tanke på å kapre fjerdeplassen som kan gi Europa-plass til neste år. Men for at 4. plassen skal bety Europa må Rosenborg vinne cup-finalen mot Kongsvinger. For en Molde-trener skulle man tro at det satt langt inne å heie på erkerivalen, men Solskjær tar det med et smil.

– Dersom vi vinner vår neste kamp og får fjerdeplassen, så er det klart vi skal heie på Rosenborg. Nå har vi satt oss i en situasjon der vi har muligheten til å spille Europa League til neste år, så da må vi bare håpe at vi klarer det målet, sier Solskjær.

