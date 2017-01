Med strålende referanser ville Alieu Darbo (24) spille for Nybergsund Trysil i 2015. Så prøvde han seg på Ole Gunnar Solskjær og Molde. Nå har Aftonbladet avslørt det som ser ut til å være en gigantisk bløff av en CV.

Forrige tirsdag kunne Aftonbladet fortelle den spektakulære historien om Göteborg-gutten som har klart å bygge seg en proffkarriere – ved hjelp av det som skal være falske mailer og løgner skal Alieu Darbo ha lurt en rekke klubber til å tro at han hadde en langt bedre CV enn han egentlig har.

Den svenske avisen skriver blant annet at han har løyet om kontrakt med Wigan, og at en forfalsket mail fra Borussia Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc var nær ved å gi ham kontrakt med greske PAOK – før det hele ble avslørt.

Overfor VG avviser Alieu Darbo at han har bløffet og opptrådt uærlig.

– Det jeg vil si er at alle anklager mot meg er falske. Alt dette som er sagt om eposter og alt annet, er ikke sant. Det er en agent som har ønsket å ødelegge navnet mitt. Jeg har spilt U17-VM for Gambia, jeg har spilt i Dinamo Zagreb og jeg signerte for Le Mans som ung spiller. Jeg har alltid opptrådt korrekt, sier Darbo til VG.

For litt over et år siden ble Molde så imponert av rapportene på Alieu Darbo at klubben inviterte ham på prøvespill. Ifølge Ole Gunnar Solskjær skulle den anerkjente Bayern München-speideren Björn Andersson være en av dem som anbefalte svensk-gambieren.

– Vi hadde besøk av Alieu Darbo i fjor etter anbefaling fra «Björn Andersson», og han ble på høflig vis avvist etter en fysisk test og en fotballtrening, skriver Molde-treneren i en tekstmelding til VG.

Björn Andersson var ikke kjent med at hans navn, ifølge Solskjær, ble brukt også i forbindelse med Molde-overgangen. I samtalen med VG gjør han det klart at det samme har skjedd flere ganger tidligere.

– Han har utnyttet mitt navn og det er snakk om forfalskning og bedrageri. Jeg har aldri sett eller hørt om spilleren tidligere. Det er helt for jævlig. Jeg har politianmeldt ham, men politiet har henlagt saken. De har vel ikke tid til å gjøre noe med det, sier Andersson til VG.

– Vi ba gutten signere ett av de flere andre tilbudene han hadde på bordet, og at vi ikke kunne tilby noe kontrakt. Vi syntes ikke han holdt godt nok nivå. «Agenten» sendte noen meldinger hvor han viste sin misnøye, men tok det med ro, forteller Solskjær.

– Det er helt utrolig at han har klart å lure så mange. Når det er sagt, så synes jeg klubbene burde ha sjekket fakta før man inviterer en spiller til trening. Man bør kun forholde seg til tips man får direkte fra folk man kjenner, sier Andersson, som har vært i Bayern München-systemet i ulike roller i 25 år.

Alieu Darbo avviser at han har misbrukt Anderssons navn i håp om å få kontrakt.

– Det stemmer ikke. Jeg har aldri brukt hans navn. Eller vært i kontakt med ham. Det er bra at han har anmeldt det, skriver han i en melding.

Fredrik Gulbrandsen, som nå spiller i østerrikske Salzburg, sier dette om Darbos Molde-opphold:

– Vi hadde hørt om at han hadde vært «proff» i utlandet, men da jeg så han på trening begynte jeg å lure. Vi trodde han løy om at han hadde spilt for de klubbene som ble sagt. Det stemte ikke overens med ferdighetene hans, sier den tidligere Molde-spissen.

Molde-kaptein Ruben Gabrielsen sier det slik:

– Han var dårlig.

PÅ PRØVESPILL: Nybergsund Trysils Ola Brenden trodde klubben hadde skutt gullfuglen da Alieu Darbo ville ha kontrakt med klubben i januar 2015. Helt til å han så svensken spille fotball. – Det var ikke noe voldsomt. Og han var fryktelig dårlig trent, sier Brenden. Foto: OLA KOLÅSÆTER , Østlendingen

Nybergsund-skup

Nybergsund Trysil var nær ved å sluke hele agnet for to år siden. Daværende trener og nåværende sportssjef Ola Brenden forteller til VG at han nokså raskt fikk bange anelser.

– Jeg skjønte jo at mye umulig kunne stemme. Kvaliteten på det han gjorde sto ikke i stil til CV-en. Så ble det litt aktivitet der vi mailet med en agent som også var tvilsom, og det bare ballet på seg. Jeg skjønte at det meste var feil, sier Brenden.

Forhåpningene var imidlertid store da lokalavisen Østlendingen 13. januar 2015 meldte «Landslagsspiller til Sundet». Og at den tidligere Dinamo Zagreb-spilleren var klar for den lille klubben fra skogene tett ved svenskegrensen.

– Han har vært i store klubber. Vi er en liten klubb hvor han vil få trygghet. Han har nok vært vant til en litt mer kynisk hverdag enn sånn vi har det, sa Brenden til Østlendingen om det som ble presentert som «nysigneringen».

To uker senere var oppholdet i Nybergsund Trysil imidlertid avsluttet.

Brenden avviser at klubben skrev kontrakt med Alieu Darbo.

– Jeg husker det var veldig om å gjøre å få signert kontrakten. Selv om det var et trykk om å få på plass avtalen, så fikk han ingenting. Vi begynte å gjøre litt undersøkelser. Vi fant ut at ting ikke stemte. Da var det game over.

– Gutten i seg selv var trivelig. Det var ikke noe galt med ham sånn sett. Men jeg reagerte på at kvaliteten ikke sto i stil med det vi trodde vi skulle få. Og jeg synes jo det var litt rart at vi skulle få muligheten til å hente en tidligere Wigan-spiller. Jøss, er det julekvelden, liksom.

– Etterpå ble jeg nesten litt skamfull. Jeg tenkte «herregud, her har jeg gått på den blemma». Men jeg ser nå at andre også har gått på den. Jeg har aldri opplevd noe lignende før, sier Brenden.

Darbo reagerer på uttalelsene fra «Mr. Nybergsund».

– Klubben ønsket meg. Da jeg skrev under for Nybergsund var det noen detaljer fra min forrige klubb som manglet. Jeg kunne ikke få ut lisensen min. Selv Ola sa i media at det var derfor overgangen ikke kunne fullføres. Det var ikke én spiller i Nybergsund som var bedre enn meg. Det skuffer meg veldig at Ola sier at jeg manglet kvalitet. Ola ville ha meg så mye, sier Darbo.

– Når det gjelder Molde, så var jeg bare på én trening som var en løpetest. Jeg er veldig skuffet hvis Ole Gunnar Solskjær sier at jeg ikke var god nok. For jeg hadde ikke én ordentlig trening med klubben, tillegger han.

Også Kongsvinger er blitt tilbudt den omstridte spilleren, ifølge daglig leder Espen Nystuen.

– En spiller med den karrieren er sjelden villig til å spille for Kongsvinger. Hvis han er det, vil det alltid være en årsak. Et kjapt Google-søk gjorde meg mistenksom, og da avsluttet vi det ganske kjapt, sier Nystuen.

– Løgner, løgner og løgner

Alieu Darbo forteller til Aftonbladet at han slo gjennom som 16-åring i Örgryte, og ble hentet til franske Le Mans. Thorstein Helstad bekrefter at han husker den unge svensken i sin tid i den franske klubben, uten at han ble imponert.

Videre hevder Darbo at han deretter ble enig med Wigan om kontrakt da han pådro seg en alvorlig kneskade. Likevel skrev han under på en oppsiktsvekkende treårsavtale med den kroatiske storklubben Dinamo Zagreb i juli 2013 – selv om han fortsatt var skadet. I desember samme år ble kontrakten kansellert. Ifølge kroatisk presse innså Dinamo Zagreb at klubben hadde blitt lurt.

I juli 2014 meldte Expressen at Landskrona var i ferd med å skrive kontrakt med Darbo før klubben plutselig gjorde helomvending.

Like etterpå skrev han kontrakt med Serie B-klubben Crotone. Ifølge Aftonbladet ble den italienske klubben imponert av filmer av den franske landslagsspilleren Paul-Georges Ntep, som skal ligne på Alieu Darbo, og fått falske mail fra Björn Andersson med garantier om at Bayern München skulle kjøpe Darbo for dyre dommer så fort han kommer i form.

Da Crotone-ledelsen forsto at de hadde blitt lurt, ble kontrakten brutt.

Den gambiske journalisten Modou Lamin Beyai i The Standard kunne i mai fjor fortelle at den egyptiske klubben Al Ittihad Alexandria plutselig brøt kontrakten med Darbo. Han forteller at svensk-gambieren, som har tre U17-landskamper for Gambia, ble droppet fra den A-landslagstroppen da Beyai avslørte at den påståtte Wigan-kontrakten ikke stemte.

– Hele karrieren hans er basert på løgner, løgner, løgner. Han har lurt mange i Gambia, sier Modou Lamin Beyai til VG.

– Han ble tatt inn i landslagstroppen etter at han sa at han hadde skrevet under for Wigan. Da treneren fant ut at det var tull var det slutten på landslagskarrieren hans i Gambia, tillegger han.

Darbo: – Det er bare bullshit

Cherno Samba, som spilte for Tønsberg i 2012, forteller at han konfronterte Darbo med den påståtte Wigan-kontrakten da de var sammen på landslagsoppdrag.

– Da jeg hørte om Wigan-kontrakten tok jeg kontakt med venner jeg har i klubben. De fortalte at det var løgn. Jeg stilte Alieu Darbo noen spørsmål om dette og han ble veldig flau, sier Samba til VG.

Og tillegger:

– Jeg kan ikke skjønne at han fortsetter med dette. Med dagens teknologi vil han uansett bli avslørt. Det er helt utrolig, sier Samba, som nå satser på en trenerkarriere i England.

For et snaut halvår siden gikk ifølge Aftonbladet ferden videre til Naxxar Lions på nivå to i Malta. Matchrapporter fra 11. og 25. september viser også Alieu Darbos navn i lagoppstillingen. Men siden oktober har han ikke vært involvert.

– Vi hadde en kontrakt, men vi ville ikke ha ham lenger. Han svarte ikke til våre forventninger, sier klubbens president Pierre Sciberras til Aftonbladet.

Han tillegger at han tror at Darbo reiste videre til Kypros etter at kontrakten med Naxxar Lions ble terminert i oktober.

– Jeg kjenner mine kvaliteter. Jeg vet at jeg er en veldig god spiller, sier Alieu Darbo til VG.

Også Expressen har konfrontert Darbo med det som fremstår som gjentatte løgnhistorier.

– Wigan vil jeg ikke prate om. Det eneste jeg kan si var at det var noe som skjedde. Men jeg er veldig skuffet over alt det her med falske mail og videoer. Det stemmer ikke, det er bare bullshit, sier Darbo til Expressen.