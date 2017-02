Forrens mål: Finne seg klubb før han fyller 29. I morgen har han bursdag

MOLDE (VG) Vegard Forren mente han burde fått seg ny klubb innen 29-årsdagen sin. Det skal holde hardt. Forren fyller 29 år i morgen (torsdag).

– Det var håpet mitt. Men det ser dårlig ut nå, innrømmer Forren der VG treffer han i kafeen på Aker stadion.

Onsdag trente landslagsstopperen med Molde. Men foreløpig har han ingen klubb, ingen andre å trene med, ingen som har vist nok interesse for signatueren hans.

TRENTE: Vegard Forren (i midten) på Aker stadion onsdag. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Erstatteren kjøpt inn

Etter det VG vet blir det ikke mer spill i Molde. Den sjansen ga han fra seg med å si nei til et kontraktsforslag tidligere i vinter. Nå har Molde-manager Ole Gunnar Solskjær (44) kjøpt inn Sonni Nattestad (22), en stopper på 197 centimeter fra Færøyene, som Forrens erstatter.

Etter det VG vet er det uaktuelt å komme med et nytt kontraktsforslag til Forren for Molde nå.

– Det er mange som har vist interesse, men ingen som foreløpig har vært nok interessante, sier Forren om situasjonen sin.

Han hadde trodd det skulle hjelpe at han er Bosman-spiller, men siden 1860 München glapp i siste liten, har det ikke vært annen interesse enn fra klubber på nedre halvdel i Tyrkia, Russland eller Championship i England.

– Jeg hadde håpet og trodd at det skulle bli noe med 1860 München. Det hadde passet meg veldig bra, sier Forren.

Landslagsuttak

Han vet at det kommer et landslagsuttak til VM-kvalik-kampen mot Nord-Irland om kort tid. Og han regner ikke med at han får plass der, siden han ikke har klubb for tiden.

Vegard Forren håper og tror at det skal ordne seg, men han innrømmer at det har tatt såpass lang tid at han nå – rett før 29-årsdagen sin – er litt stresset over situasjonen.

– Det er ikke ideelt. Jeg skulle gjerne hatt «28» på CV'en, ikke «29», sier Vegard Forren som har bursdag torsdag. Etter onsdagens trening hadde han en samtale med Molde-manager Ole Gunnar Solskjær.

Vegard Forren står med 33 A-landskamper for Norge siden debuten i 2012. Vegard Forren har spilt for Molde siden 2007.