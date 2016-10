Forren tilbake da Sogndal holdt Molde til uavgjort

MOLDE (VG) (Molde-Sogndal 0-0) Molde kjemper om medaljer og europacup-spill til neste år, men på Aker Stadion var det lite som minnet om europeisk klasse.

– I utgangspunktet var sesongen over, men jeg har jobbet godt og nå får jeg muligheten til å bidra i sesongavslutningen, sier Vegard Forren som var tilbake på banen igjen etter 6 uker ute med en skade.

Han forteller til VG at han kjenner seg bra og at fysioteamet har hjulpet han masse for å rekke noen kamper på tampen av sesongen.

Ole Gunnar Solskjær var naturlig nok godt fornøyd med å få Forren tilbake på banen.

– Vi fikk tilbake Forren, Toivio og Rindarøy fra skade, noe som er et stort pluss. Forren var god på trening i går, men det var første gangen han var 100 prosent. Nå tror jeg han er friskmeldt til kampen mot Brann neste helg.

Medaljekamp

Neste uke møter Molde, Brann borte i et som fort kan bli en slags vinn eller forsvinn når man tenker på medaljestriden. Forren var klar på at siden Brann tapte mot Lillestrøm så må de blåkledde utnytte det.

– Vi må dra til Bergen for å vinne. Vi har muligheten til å ta igjen dem, og vi liker oss i sånne situasjoner. Vi må gjøre jobben selv, så vet vi at det bør holde til Europa og så enkelt er det, sier Forren.

– Det blir en viktig kamp. Vinner vi den har vi like mange poeng som dem, så det gleder vi oss veldig til. Det ene poenget vi får i dag er ikke godt nok til at vi kan dra dit å si at uavgjort er godt nok, sier Solskjær til VG.

Kjempet seg til poeng

Sogndal-trener Eirik Bakke var godt fornøyd og forteller at om noen hadde sagt de skulle få med seg ett poeng hjem, så ville de vært glade.

– Det er en enorm innsats av gutta igjen. Vi viser at vi er vanskelige å møte, og tørr å stå høyt, for det krever utrolig mye, sier han.

Solskjær roser også Sogndals kollektive innsats, selv om han ikke var helt fornøyd med ett poeng.

– Det er et godt forsvarslag. De er hardtarbeidende og ofrer alt for hverandre, så det er ikke noe enkelt lag å spille mot, sier Solskjær.

KJØPT: Både Babacar Sarr og Petter Strand har en fortid i Sogndal. I dag kjempet de for en blå seier. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

– De kjøper alle spillerne våre



Til tross for at Bakke var fornøyd med poenget de fikk, så er han klar på at deler av spillet kan forbedres. Han trekker også frem en av utfordringene de har og sender et lite stikk til Molde.

– Det er en del i spillet vårt vi kan forbedre, men det er ikke lett når Molde henter alle de beste spillerne våre og vi hele tiden må utvikle nye spillere, sier han med et lite smil om munnen.

Det var surt og kaldt på Aker Stadion, og heller ikke spillet på banen varmet noe særlig når Molde tok i mot Sogndal til kamp.

Det var sjansefattig og jevnspilt hele veien. Molde hadde et lite spillemessig overtak, men klarte ikke utnytte det til å skape de store farlighetene. Og foruten Toivios kjempesjanse etter 22 minutter, så var det ikke mye å skrive hjem om for Solskjærs menn.

Molde var før kampen ett poeng bak bronseplassen og var ute etter å sikre seg spill i neste års Europa Liga. Sogndal lå relativt trygt midt på tabellen, men det var fortsatt en teoretisk mulighet til å rykke ned. Derfor var de nok ute etter å få det ute av verden med å kjempe seg til tre bortepoeng.

Og det var gjestene som fikk den første sjansen. Henrik Furebotn mottok ballen og fikk alt for lett vei frem til mål. Ingen støtte opp i midtbanespilleren, som kunne vandre helt til 18 meter. Skuddet hans var hardt, men midt på Ethan Horvath i Molde-buret.

Rett før vi passerte 10 minutter spilt, fikk dagens Molde-kaptein, Bjørn Sigurdarson, en skuddmulighet fra nært hold, men dessverre for vertene gikk skuddet over mål.

Les fullstendig kampreferat her!

Så fikk Molde en gigantmulighet. Hjemmelaget holdt trykket oppe etter noen cornere, og når Singh fikk ballen like ved dødlinja og fant Toivio med et hardt og lavt innlegg på bakerste stolpe, trodde nok de fleste at det skulle bli scoring fra 3 meters hold. Raitala var derimot lynrask og kastet seg ned og reddet den på streken.

2. omgang startet ikke bra, og med unntak av en halvgod heading fra Patronen, så skapte ingen av lagene noe som helst de første 25 minuttene.

Les også: Rosenborg rystet – men kan fortsette jakten på poengrekorden

Etter rundt 76 minutter fikk Sigurdarson en mulighet på en heading, men det var ikke nok kraft i den headingen.

Mot slutten fikk Molde noen brukbare skuddmuligheter fra litt distanse, men Dyngeland og Sogndal klarte å holde unna.

Med dette uavgjortresultatet legger Molde seg på 4. plass, 3 poeng bak Odd og Brann som innehar medaljeplassene. Sogndal på sin side står med 36 poeng, og er dermed 7 poeng over Lillestrøm, som slo Brann samtidig som Molde spilte mot Sogndal. Med 3 kamper igjen vil det poenget holde nedrykksplassen litt på avstand, og Stabæk som ligger på direkte nedrykk er 9 poeng bak (med en kamp mindre spilt).

Fikk du med deg? Tromsø i trøbbel etter nytt tap