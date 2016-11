Forren oppgitt etter Molde-tap – etterlyser vilje til å beholde ham

ÅRÅSEN (VG) (Lillestrøm-Molde 1-0) Vegard Forren (28) var involvert i baklengsmålet som sendte Molde ned fra fjerdeplass og Europa League. Nå står han uten kontrakt, og har kanskje spilt sin siste kamp i Molde.

– Jeg kan ikke svare på hva jeg gjør med fremtiden. Det er vanskelig å si. Jeg har mine ønsker. Kontrakten min går ut i januar, og forhåpentligvis har jeg flere muligheter på papiret jeg må tenke over, sier Forren til VG.

Molde hadde sikret fjerdeplassen med uavgjort på Åråsen. Men da Forren misset med et klareringsforsøk og «serverte» ballen til matchvinner Malaury Martin etter 71 minutter røk både fjerdeplassen og mulighet til Europa League-spill neste sesong.

– Vi er gode i første omgang og har full kontroll selv om vi ikke skaper så mye. Så er det noe som skjer etter pause. De vil såpass mye mer at de fortjener seieren til slutt. Vi er ikke i nærheten av å være gode nok, og det er litt symptomatisk i forhold til resten av sesongen der vi ikke har vært gode nok i avgjørende kamper, oppsummerer Forren.

Tar på seg skyld i baklengsmålet



– Hvordan opplever du baklengsmålet?

– Jeg tenker at Per-Egil (Flo) skal ha frispark fordi det dømmes på mye lignende i resten av kampen. Så kommer det et innlegg der jeg skal prøve å få ballen unna. Så snubler jeg eller går litt i mine egne bein og gjør en dårlig klarering. Da gir jeg en såpass god spiller som Martin en god mulighet. Det skjer ikke ustraffet i Tippeligaen.

– Det at det ikke blir Europa League neste sesong - har det noe å si for klubbvalget?

– Det er vanskelig å svare på. Jeg er i alle fall veldig skuffet over at Molde ikke får Europa League. Men jeg er ikke typen som gir meg så lett, og om det må en sesong til for at vi skal komme med så kan jeg godt være med på det.

– Men det må være et ønske fra klubben, og vise vilje til at de vil ha meg med videre. Det er en situasjon jeg ikke har vært på tidligere. Jeg er blitt 28 år gammel, og må tenke på meg selv og familien min. Forhåpentligvis har jeg ti gode år igjen, men jeg må tenke nøye igjennom valgene mine for de er viktige, sier Forren.

Trener Ole Gunnar Solskjær sier at han ikke vet noe om Forrens fremtid, og understreker at det ikke er han som styrer med spillernes kontrakter. Men det er nok liten tvil om at landslagsstopperen er ønsker med videre dersom det kommer til en avtale innenfor klubbens økonomiske rammer.

Bekrefter Høgmo-samtale



HAR SNAKKET UT: Landslagstrener Per-Mathias Høgmo og Vegard Forren, her avbildet i august, har snakket sammen før landslaget samles i forbindelse med fredagens Tjsekkia-kamp. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Nå slutter midtstopperen seg til landslaget som skal spille VM-kvalifiseringskamp borte mot Tsjekkia førstkommende fredag. Under forrige landslagssamling uttalte Forren at han var sjokkert over laguttaket til landslagstrener Høgmo. Da Høgmo tok ut troppen til Tsjekkia-kampen gjorde han det klart at han hadde snakket ut med Forren. Det bekrefter også spilleren.

– Ja, jeg har snakket ut med Høgmo, så det er avklart. Vi er enige om at jeg må passe meg for hva jeg sier til folk som dere. Det var en veldig enkel greie som ble blåst opp, og slik bruker det å være. Det må jeg ta lærdom av. Det var unødvendig at det ble som det ble, men jeg er en av dem som er såpass ærlige at jeg sier det jeg mener.

Blant annet mente Forren at han syntes det var overraskende at Høgmo hadde tatt med Jonathan Parr og ikke Martin Linnes i troppen mot Aserbajdsjan og San Marino.

– Jeg står for det, og det kan jo tyde på at Høgmo er enig siden han tok med Martin denne gangen, sier Forren.