Forren: – Ble ikke enig med 1860 München

Vegard Forren (28) kom i dag tilbake til Norge – uten å bli enig med 1860 München om kontrakt.

Mandag reiste han til den tyske klubbens treningsleir i Portugal i håp om å sluttføre en avtale. Den mangeårige Molde-midtstopperen trente med 1860 München og gjennomførte den medisinske testen, men det økonomiske tilbudet fra 2. Bundesliga-klubben var ikke godt nok til at han signerte den forespeilede kontrakten.

– Jeg ble ikke enig med 1860 München om den personlige kontrakten, sier Vegard Forren til VG.

Har flere alternativer



Men forskjellen på tilbud og krav var ikke større enn at han ikke vil stenge døren helt.

– Vi kom langt. Jeg hadde gode samtaler med trener Vitor Perreira. Det var veldig nærme, men vi fikk ikke det siste på plass. Så da var det best å dra hjem. Vi får se om de tar opp kontakten. Jim (Solbakken, agent) har andre ting på gang også. Nå skal jeg trene litt med Molde, så tar det nok ikke så lang tid før jeg skal ut på tur igjen, sier landslagsspilleren med 33 kamper for Norge.

Med januar-vinduet på vidt gap er han ikke bekymret for at han skal finne seg en interessant arbeidsgiver.

– Vi må bare jobbe videre med andre alternativer. Heldigvis er jeg i en situasjon der mange klubber er interessert. Det handler om å finne det som passer meg best mulig. Det var litt kjedelig at det ikke ordnet seg med 1860 München. Klubben har store planer og var veldig interessant. Det er ikke umulig at vi blir enige, men det var best å reise hjem nå. Jeg er veldig trygg på at jeg får meg en bra klubb, sier Vegard Forren.

Etter det VG forstår skal også engelske klubber ha meldt sin interesse for midtstopperen som kan gå gratis etter at Molde-kontrakten gikk ut ved nyttår.

