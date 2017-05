MOLDE (VG) (Molde – Aalesund 0-1) Han stod som en vegg - og reddet den første seieren for Aalesund over Molde på snart 14 år. Keeper Andreas Lie (29) jaget endelig vekk spøkelset.

Mostafa Abdellaoue (28) ble matchvinner med en drømmescoring sekunder før pause. Men han valgte også å hylle keeper Andreas Lie. Han vartet opp med en rekke kvalifiserte redninger.

– Han har vært fantastisk i hele år og reddet oss i mange kamper, sa «Mos».

– Stolt trener

Sist Aalesund vant var 22. juni i 2003. Det er rundt 5063 dager siden. Da ble det 2–3 på Aker Stadion. I 2010 endte det 0–0. Det er siste gang Aalesund klarte poeng. Etter det hadde Molde vunnet 12 ligakamper på rad i nabofeiden på Nordvestlandet.

I kveld var marerittet over for Aalesund.

– For oss som er ekte sunnmøringer, har det vært 14 år med mye smerte. Jeg kjente på kroppen at dette var noe med ekstra betydning. Det er sjelden jeg er nervøs før kamper. Nå er jeg en stolt trener, sa Aalesund-trener Trond Fredriksen til Europsport.

Sekunder før pausesignalet kom avgjørelsen. Riktignok mot spillets gang. Men det skjedde på vakkert vis. Sondre Fet driblet seg vekk fra Christoffer Remmer. Innlegget banket Mostafa «Mos» Abdellaoue til på direkte. Ballen suste inn ikke langt fra krysset.

Det er kanskje like greit at AaFK-direktør Henrik Hoff og agent Stig Lillejord røyker fredspipe etter en langvarig strid om overgangen til Joakim Våge Nilsen (gikk til Odd isteden) –og signerer Mustafa Abdellaoue på ny kontrakt–selv om det kanskje til å koste noen ekstra kroner.

Mos (Lillejords spiller) har scoret frem på syv de syv første serierundene. Han er to bak Eliteseriens toppscorer Ohi Omoijuanfo (Stabæk). Og toppscoreren fra Eliteserien i 2011 (utlånt til Tromsø) er utvilsomt særdeles viktig for de oransje.

Millimeter fra utligning

Baklengsmålet var utvilsomt en vekker for hjemmelaget. Det føltes garantert urettferdig. Fordi mannskapet til Ole Gunnar Solskjær var best i det meste. Men de fikk ikke ballen i mål i de første 45 minuttene.

Det manglet ikke på muligheter. Anført av en meget god Björn Siguradson noterte MFK seg for fire store sjanser. Islendingen hadde den største da hans avslutning ble blokkert i siste tiden etter 13 spilte minutter. Returen fra Eirik Hestad strøk bengalakken på venstre stolpe til keeper Andreas Lie–og flyttet drikkeflasken til AaFK-keeperen nesten opp på første rad–der Aalesund-supporterne pustet lettet ut.

Samme Hestad var millimeter fra utligning to minutter ut i 2. omgang. Men headingen traff på innsiden av stolpen–og ut i et returrom–hvor ingen MFK-spillere befant seg.

Molde hadde sine muligheter. Spesielt på over tid. Men Andreas Lie var mesterlig ved to anledninger. AaFKs Edwin Gyasi kunne imidlertid lett gjort 0-2. To minutter før slutt kom han alene med Andreas Linde, men avsluttet på MFK-keeperen.