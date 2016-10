Branns toppscorer: – Jeg har ventet lenge på denne muligheten

BERGEN (VG) Steffen Lie Skålevik (23) har seks mål på syv kamper fra start i årets Tippeliga - nå er strilen Branns toppscorer.

Skålevik hadde ikke fått sjansen i Brann-drakten siden slutten av august. Da smakte det ekstra godt med to mål og tre poeng i toppkampen mot Molde.

– Det var utrolig deilig å ta sjansen når jeg får den. Jeg har forberedt meg i flere uker på denne muligheten og tenkt at den skal utnyttes til det fulle. Det fikk jeg til.

Til tross for at spissen snitter nesten et mål per kamp i Tippeligaen, forstår han Lars Arne Nilsens prioriteringer.

– Jakob (Orlov) har gjort en veldig bra jobb denne sesongen. Det er mange som undervurderer han og den betydningen arbeidskapasiteten har for laget. Hvis han er frisk, så er det tøft å få starte. Vi har mange gode spisser i laget, men jeg skal jobbe knallhardt på trening, så får vi se.

– Bør du få tillit mot Start i neste serierunde?

– Det må treneren ta seg av. Det er sikkert mange som mener jeg bør få starte, med utgangspunkt i dagens prestasjon, men det er ikke min jobb å svare på det. To mål er selvsagt en god søknad, men du får ikke svaret du er ute etter av meg, sier han med et glis til VG.

Solskjær benyttet seg av oddstips

Ole Gunnar Solskjær var imponert over Skålevik og forteller at Molde var forberedt på at strilen ville starte på topp.

– Vi var faktisk forberedt på dette. Av alle ting så leste vi et forhåndstips fra Jesper Mathisen og vi valgte å stole på det, forteller en lattermild Solskjær til VG.

Til tross for at Molde hadde forberedt seg på hurtige spissen, skapte han enorme problemer for Vegard Forren og Ruben Gabrielsen i Moldes midtforsvar.

– Han avgjør kampen. Særlig hans andre scoring der han timer løpet sitt helt perfekt er imponerende. I tillegg jobber han knallhardt hele kampen. Jeg synes egentlig vi har ganske god kontroll på han, men det høres jo åpenbart ganske dumt ut når han scorer to ganger.

Lars Arne Nilsen: – Steffen gjør en fantastisk kamp

Brann-trener Lars Arne Nilsen har sverget til Jakob Orlov i spissrollen - og senest Azar Karadas mot LSK. Han lar seg imponere av hvordan Skålevik utnyttet muligheten når han fikk den.

– Han gjør en fantastisk kamp. Han ligger og truer på offsidelinjen gjennom hele kampen og legger ned mange meter. I tillegg klarer han å true mye bak, slik at vi skaper rom for resten av laget. To glimrende scoringer er jo også en grei bonus, sier Nilsen med et smil.

Også Kristoffer Barmen lar seg imponere av lagkameraten.

– Det er kult at Steffen kommer inn i startelleveren og avgjør denne kampen. Det er så sinnsykt deilig med tre poeng. Nå skal vi ta tre poeng mot Start og da skal mye gå galt for at det ikke blir sølv.