Molde «knust» i treningskamp: – I dag skapte vi ikke noe som helst

(Molde - Bodø/Glimt 0-2) På eget gress gikk Molde på sitt første tap i sesongoppkjøringen. Og det mot et 1. divisjonslag.

– De hadde sjanser til å score både tre, fire og fem. Hadde det stått fire-fem null her nå, så hadde ikke det vært ufortjent, sa Molde-manager Ole Gunnar Solskjær til moldefk.no etter kampen

Bodø/Glimt rykket ned i fjor etter fire strake tap i sesongavslutningen, men divisjonsforskjellen var ikke lett å spore da Solskjærs mannskap tapte 2-0.

– Det var en dårlig kamp fra start til slutt. Vi kommer til å få mange sånne i serien, hvor vi skal prøve å bryte gjennom og de skal kontre på oss, advarte Solskjær.

Nyervervelsen Kristian Fardal Opseth satt 1-0 etter et gjennomspill fra Ulrik Saltnes, 30 minutter ut i kampen. Ti minutter seinere var det veteranen Thomas Jacobsen sin tur til å sette kulen bak Neydson Da Silva i Molde-buret.

– Vi hadde ikke «smartnessen», viljen, samhandlingen til å bryte gjennom. Og ikke klokskapen til å stoppe kontringene deres. Det her var en vekker for mange. Vi møter et godt lag som spiller en 4-3-3, som er vanskelig å spille mot.

– I fjor hadde vi mange sånne kamper og vi kommer til å ha mange slike kamper her på Aker stadion, hvor det er forventet at vi skal styre og skape sjanser. I dag skapte vi ikke noe som helst, konstaterte Molde-manageren.

Molde vekslet for det meste mellom to formasjoner foregående sesong: 4-3-3 og 4-4-2. Mot Bodø/Glimt prøvde de seg med en ny variant – uten hell.

– Vi skulle prøve en 3-5-2 i første og 4-4-2 i andre. Jeg tror ikke jeg fikk noen gode svar på noen av dem, sa Molde-manageren.

Sigurdarson hattrick i Sandefjord - Tromsø

Nyopprykkede Sandefjord fikk seg et skremmeskudd da de møtte Tromsø til kamp på La Manga. «Gutan» viste at de var i rute til eliteseriestarten.

Tromsø tok tidlig føringen mot Lars Bohinens mannskap, og 1-0 ble satt av Christian Landu-Landu allerede etter fem minutter. Det ble førsteomgangens eneste mål.

De neste 45 minuttene ble langt tøffere for laget fra Vestfold, for da skrudde Tromsøs islandske kantspiller opp tempoet.

57 min: 2-0, Aron Sigurdarson



64 min: 3-0, Aron Sigurdarson



75 min: 4-0, Aron Sigurdarson

VGs fotballkommentator Knut-Espen Svegaarden var på plass og lot seg imponere.

I løpet av kun 18 minutter noterte 23-åringen seg for et vaskeekte hat trick, før Runar Espejord fastsatte til 5-0 tre minutter før slutt.



MÅLSNIK: Aron Sigurdarson (23) gratuleres etter å ha satt en straffe mot Odd. Islendingen ankom Nord-Norge i februar 2016. Foto: NTB Scanpix

Slik har det gått med de andre eliteserielagene i dag:

Strømsgodset - Dinamo Kiev (Ukraina) 0-1

Viking - Jerv 2-0

Kristiansund - Ufa (Russland) 0-0 (startet 17:30)