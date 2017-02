Molde holdt København til uavgjort  - seiret i straffesparkkonkurranse

(København - Molde 1-1, 4-5 etter straffer) Duellen mellom Ole Gunnar Solskjær og Ståle Solbakken måtte avgjøres på straffesparkkonkurranse i Dubai. Der seiret Molde.

Det er sjeldent man får et skandinavisk oppgjør i Dubai, men i 22 grader celsius og skinnende Midtøsten-sol var det nettopp det vi fikk da Ståle Sobakkens København møtte Ole Gunnar Solskjær og Molde til treningskamp.

Begge lag hadde en redning hver på strek tidlig i omgangen, og Københavns redning på streken var av det merkelige slaget. Oppgjøret var bare noen sekunder gammelt da Molde-keeper Andreas Linde banket ballen oppover fra egen banehalvdel, over Københavns sisteskanse Robin Olsen som sto langt ute, og måtte legge på sprang for å nå ballen før den gikk i mål. han kom seg tilbake og fikk klarert til innkast.

Derfra styrte København oppgjøret, og var farlig frempå på dødball, hvor de var nærme scoring ved et par anledninger. Molde slet med å skape sjanser, og romsdalingene måtte i tillegg gjøre et keeperbytte, da Andreas Linde måtte ut med skade, og ble erstattet av Neydson Da Silva.

Det skulle ta 42 minutter før Molde, på en sjelden visitt i angrep tok ledelsen ved Ottar Magnus Karlsson, etter fint forarbeid av Petter Strand. Etter at Molde kom i en tre mot to situasjon slapp Strand ballen perfekt til Karlsson, som satte ballen kontrollert forbi Københavns sisteskanse . Det ble dermed scoring for Molde på deres eneste selvskapte mulighet.

Det skjedde ikke mer i den første omgangen, og lagene gikk til pause på stillingen 0-1. Ifølge Eurosport-kommentator Petter Bø Tosterud var det ikke helt fortjent.

– Molde ble tidvis rundspilt.

Dødballscoring



København gikk rett i strupen på Molde etter hvilen, og etter et innlegg fra venstresiden falt ballen til den giftige spissen Andreas Cornelius. Fra åtte meter banket han til, men skuddet gikk over, til den danske spissens frustrasjon. Litt senere kom Sander Svendsen nærme scoring etter flott forarbeid av Hestad, men en god reaksjonsredning fra Olsen holdt Køben i kampen.

Etter 72 minutter kom utligningen fra København. Danskene så farlige ut på dødball tidligere i oppgjøret, og skapte sine største sjanser der. På en av sine mange cornere fikk den tidligere Aston Villa-spilleren Jores Okore gå relativt uhindret opp og stange ballen i mål bak en fastgrodd Da Silva. Dette var Okores første scoring etter returen til dansk fotball, etter en skadeplaget tid i Aston Villa

Det skjedde ikke stort mer i oppgjøret i Dubai, og det endte dermed uavgjort mellom København og Molde. Et resultat romsdalingene kan være fornøyd med, ifølge kommentator Tosterud.

– Uavgjort er et resultat Molde kan være fornøyde med, men FC København har styrt store deler av oppgjøret, men har ikke vært effektive nok.



Etter at dommerne blåste av kampen konkluderte man med resultatet 1-1, men kampen gikk videre til straffesparkkonkurranse. Den gikk Molde seirende ut av. Molde vinner straffekonkurransen 4-3 (5-4 totalt i kampen). Sander Svendsen setter den avgjørende 5. straffen etter at Molde bommet på sin fjerde straffe og FCK bommet på de to siste.

Dette var begge lags siste kamp på treningsleiren i Dubai. Neste treningskamp for Molde er 17. februar mot Bodø Glimt, mens Solbakkens neste test er mot Rosenborg, 11. februar.