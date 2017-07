«Moi» Elyounoussi med drømmescoring, assist og selvmål i Basel-seier

(Basel – Luzern 3-1) Mohamed Elyounoussi (22) viste seg frem på godt – så på vondt da Basel tok årets første trepoenger.

Nordmannen er en skikkelig publikumsfavoritt i Basel siden sveitserne kjøpte ham for 30 millioner kroner i 2016, og han blir ikke mindre populær av å score mål som han gjorde søndag.

Den norske landslagsspilleren sendte nemlig den sveitsiske storklubben i føringen på vakkert vis. Kampen var ikke mer enn 14 minutter gammel da «Moi», på akrobatisk vis, brassesparket Basel i ledelsen.



Fikk du med deg denne? Lagerbäck tok feil av Moi og Tarik

Men sarpingen var langt fra ferdig. Han skulle ha en finger med i spillet da Basel doblet ledelsen, og da Luzern reduserte. Han var rett og slett delaktig i så godt som alt som skjedde på St. Jakob-Park.

Involvert i tre av fire scoringer



Bare ni minutter etter Mois scoring doblet Kevin Bua ledelsen – og igjen var Moi involvert. Han var nest siste Basel-spiller på ballen da avslutningen hans ble reddet, før Bua satte returen i nettet.

Men etter 53 minutter sørget kantspilleren for spenning da han reduserte for Luzern med et selvmål.



Les også: «Familiebedriften» Elyounoussi på topp

Bortelaget kom til innlegg fra høyrekanten, og en hardtarbeidende Moi tok et pliktoppfyllende returløp. Innlegget kom på bakerste stolpe, hvor nordmannen var helt alene, og i et forsøk på å klarere ballen, bommet han på den, før den traff stamfoten hans og i mål.

Da ballen spratt i mål, var det en fortvilt Moi som satt seg på huk og så seg rundt i vantro.

Heldigvis for 22-åringen kunne Basel juble når sluttsignalet gikk, og tok årets første trepoenger i den sveitsiske Superligaen. Debutant Ricky van Wolfswinkel, som tidligere har spilt med Alexander Tettey i Norwich City, fastsatte sluttresultatet til 3–1 tolv minutter før full tid.

Husker du? Drømte om å bli like god som fetter Tarik

Den anerkjente avisen Blick kåret 22-åringen til banens beste. Det var det 27 416 tilskuere som fikk se.

Det var den eneste scoringen Moi ikke var involvert i. Basel, som vant The Double forrige sesong med både liga- og cupgull, trengte en opptur etter å ha tapt 0–2 for Young Boys–som de slo med 15 poengs margin i serien forrige sesong–i serieåpningen forrige lørdag.

Tidligere: Moi bekrefter Celtic-interesse

Moi var poengkongen for den sveitsiske storklubben forrige sesong med ti scoringer og 13 målgivende. Det var faktisk så gode tall, at til og med fetter Tarik ble overrasket.



Nå er han i hvert fall i gang med å plukke målpoeng denne sesongen også.

Selv om ett av de kom feil vei.