(Jerv - Mjøndalen 2-1) Førsteomgangen ble en parodi. To uker senere ble andre omgang fartsfylt og underholdende. Så startet ordkrigen.

– Det føles helt fantastisk. Det har vært litt spesielt med 14 dagers mellomrom mellom omgangene. Så det å stå her med seieren er deilig, sa Tonny Brochmann til TV 2.

«Fylle-stikk»

Men hans kaptein, Glenn Andersen, kom med litt flere spenstige uttalelser etter kampen - og leverte flere stikk mot Mjøndalen. For to uker siden mente Andersen at kampen aldri skulle vært utsatt, noe som har vært gjenstand for diskusjon og spøk i mediene. Andersen sa dette etter at Mjøndalen var slått ut:

– Jeg så Gauseth sa at de konsentrerte seg om fotball, mens vi var ute og gikk i snøen. Men når de går på fylla i pausen, da kan du ikke vinne, sier Andersen med et smil til TV 2.

Det får Mjøndalen-profil Christian Gauseth til å tenne:

– Jeg mener at Glenn Andersen kan holde kjeft og ikke blande seg inn i ting han ikke har peiling på. Vi har trent knallhardt, sier Gauseth til kanalen.

Keeper trodde han utlignet

Brochmann ble altså matchvinner da en av de mer absurde fotballkampene i manns minne ble avsluttet to uker etter at det ble blåst for pause.

Den første halvdelen den 5. november inneholdt straffebom, én scoring og en kamp avsluttet etter 44 minutter og 30 sekunder.

Det andre halvdelen endte med en tidlig kalddusj for Jerv, men gultrøyene reiste seg på eget gress. Dansken Tonny Brochmanns perle holdt liv i drømmen om fotball på toppnivå neste sesong.

Nå er Kongsvinger eneste hinder før en eventuell play off-finale mot Stabæk.

Han ble matchvinner tross massive Mjøndalen-sjanser mot slutt av kampen.

Keeper Sousha Makani trodde også han hadde utlignet for bruntrøyene, da han headet en corner i mål i sluttminuttene. Men dommer hadde allerede blåst av for holding i feltet.

KONTROVERSIELT: Mjøndalen-spillerne flokker seg rundt dommeren etter 2-1-tapet mot Jerv på Levermyr. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

Med de to ukene med pause mellom de to omgangene var det to uthvilte lag som kom ut til de siste tre kvartene med kvalikfotball.

Det førte til en omgang med vanvittig høyt tempo, og to svært angrepsvillige lag som kontret på hverandre så snart sjansen bød seg.

Mjøndalen fikk uttelling etter 13 minutter.

Mjøndalens keeper Sousha Makani lempet ballen langt frem, Ulrik Berglann feilberegnet oppspillet og sørget for at Michael Stilson fikk fri bane langs høyrekanten.

Stilson la ut til Magnus Sylling Olsen, som kontrollert styrte ballen opp i lengste hjørne.

1-1 stod seg imidlertid kun noen minutter.

Møter Kongsvinger

Et innlegg fra Andreas Hagen endte i føttene til Tonny Brochmann, som sendte Jerv i ledelsen og Levermyr til himmels.

Dermed tar Jerv i mot Kongsvinger til kvalikfinalen, med play off-kamp om en plass i Elitserien 2017 mot Stabæk i potten. Kampen spilles på Levermyr den 26. november.

Videre spilleren vinneren av det oppgjøret et dobbeltoppgjør mot Stabæk, hvor avgjørelsen faller andre søndag i advent, den 4. desember på Nadderud.

