Dommeren måtte stanse den klissvåte kvalikkampen mellom Jerv og Mjøndalen

Mjøndalen-spillerne svarte på kritikken med lagbilde-stunt midt i kampen

(Mjøndalen - Fredrikstad 4-0) Slik svarer Mjøndalen på kritikken om at enkelte spillere bruker for mye tid på å være på tv eller sosiale medier: Ved å ta et bilde – til sosiale medier – midt under 1. divisjonsoppgjøret mot Fredrikstad.