Svimmel Dæhli ut på båre

St. Pauli-spiller Mats Møller Dæhli ble fraktet av banen av ambulansepersonell etter en smell i hodet i 2-1-seieren over Eintracht Braunschweig. Den skadeforfulgte 21-åringen håper likevel å være raskt tilbake i trening.

– Jeg tror dette går helt fint. Vi får se i løpet av de neste dagene, men jeg er positiv, sier Møller Dæhli til VG.

For annen kamp på rad startet 21-åringen i tierrollen like bak St. Pauli-spiss Lennart Thy. Møller Dæhli tok del i jubelen over Hamburg-klubbens 1-0-scoring i første omgang før det smalt i en kollisjon med en motstander etter sidebytte. Etter å ha fått behandling på gressmatten, ble han hjulpet i garderoben av helsepersonell.

– Det er ikke så dramatisk som det så ut til. Jeg fikk en smell i hodet og følte meg svimmel. Da ville de ikke ta noen sjanser, forteller Møller Dæhli.

– God følelse å få tillit



Oslo-gutten ble omtalt som Norges mest spennende spiller etter landslagsdebuten mot Danmark i 2013, men de siste sesongene har vært preget av mange langvarige skader.

I et forsøk på å finne tilbake til sin aller beste form, gikk Møller Dæhli derfor på lån fra Bundesliga-klubben Freiburg til St. Pauli på Tysklands nest øverste nivå for snaut tre uker siden.

Der har trener Ewald Lienen (63) brukt ham fra start i begge matchene siden overgangen ble formalisert. Den første endte med et 1-0-tap hjemme for Stuttgart, før laget tok tre viktige poeng i kampen mot nedrykk søndag ettermiddag.

– De første ukene har vært veldig bra. Jeg syns vi har spilt to gode kamper. Nå må vi bare fortsette å prestere godt. For min egen del er det en god følelse å få tillit. Det var utrolig gøy å spille mot Braunschweig og veldig bra med seier, forteller Møller Dæhli.

I utvikling

Etter søndagens kamp ligger St. Pauli fremdeles helt sist i 2. Bundesliga, men det er nå bare tre poeng opp til Arminia Bielefeld på kvalifiseringsplass. Avtalen er at Møller Dæhli skal spille for klubben ut sesongen, før han returnerer til Freiburg hvor han har kontrakt frem til sommeren 2019.

Det er en løsning Møller Dæhli er tilfreds med.

– Jeg føler jeg tar steg for hver match, er den oppløftende beskjeden fra den kreative midtbanespilleren.