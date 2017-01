Thorsby om Ødegaard: – Vi har snakket mye om nederlandsk fotball

Morten Thorsby (20) har nesten tre år bak seg i Heerenveen, men ikke ett vondt ord å si. Han tror Martin Ødegaard (18) vil bli en suksess i den nederlandske klubben.

– Vi har snakket mye sammen om nederlandsk fotball allerede, og jeg er veldig glad for at han har valgt å komme hit, sier Morten Thorsby til VG sent mandag kveld.

Tirsdag presenteres nemlig Martin Ødegaard som Heerenveen-spiller. Etter det VG har grunn til å tro, ser Real Madrid på låneoppholdet som en potensiell langsiktig løsning.

– Jeg har hatt en kjempeutvikling siden jeg kom til Nederland, og det er jeg sikker på at Martin vil ha også, sier Thorsby.

– Vennskapelige råd



Den tidligere Lyn- og Stabæk-spilleren ønsker ikke å gå nærmere inn på hva de to har diskutert.

– Jeg har delt av mine personlige erfaringer og vært ærlig om hva jeg tenker, sier han.

– Og hva er det?

– I bunn og grunn av Heerenveen er en flott klubb, og at vi har et veldig godt miljø som man enkelt kommer inn i.

– Er det du som har overbevist han om å komme hit?

– Hehe. Nei, det er det nok ikke. Jeg har bare gitt mine vennskapelige råd, sier Thorsby.

I NORGE: Morten Thorsby og Martin Ødegaard var begge i aksjon mot Englands U21-lag på Marienlyst høsten 2015. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Tror på suksess



Selv har han vært involvert i fem av Heerenveens siste seks kamper – fire av dem som innbytter. Thorsby frykter likevel ikke at landsmannens ankomst skal bety mer tid på benken for hans egen del.

– Det tenker jeg ikke noe på. Martin er en fantastisk spiller som jeg håper å få spille mye sammen med fremover. Det har vi allerede gjort noen ganger på U21-landslaget, og det har fungert bra, sier han.

Og at Ødegaard blir en suksess i Nederland – det er har Thorsby stor tro på.

– Jeg tror absolutt han kommer til å gjøre det bra her. Alle vet at han holder et høyt nivå, så det skal bli spennende å følge med på, sier han.

Utelukker ikke å flytte sammen

Det er ingen hemmelighet at nordmennene er gode venner fra før, og Thorsby utelukker ikke fullstendig at de to kan komme til å bo sammen i tiden fremover.

– Vi har ikke snakket noe om det. Jeg møter han vel i morgen, så vi får snakke mer sammen da, sier 20-åringen mandag kveld.

Thorsby og resten av Heerenveen har akkurat returnert fra treningsleir på La Manga i Spania, der de blant annet slo tyske Wolfsburg 2-1. Heming-gutten beskriver oppholdet som vellykket.

Førstkommende lørdag sparkes serien i gang igjen når Den Haag kommer på besøk til Abe Lenstra Stadion.