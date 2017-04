Thorsby om Ødegaard: – Den oppmerksomheten er ikke sunn for noen

Morten Thorsby (20) unner sin Heerenveen-lagkamerat og gode venn Martin Ødegaard (18) å få utvikle seg i fred og ro.

– Ødegaard sin case er vanskelig å snakke om, for den er så ekstrem. Den oppmerksomheten er ikke sunn for noen, sier Thorsby.

Den nederlandske vårvinden blåser gjennom telefonen hans mens han snakker med VG, like etter treningsøkt nummer to for dagen. Thorsby har ikke bil, så han tar bena fatt når han skal til og fra feltet i Heerenveen.

– Fint for ham å få litt ro

Det er nå tre måneder siden Ødegaard, som Thorsby kjente fra det norske U21-landslaget, signerte for Heerenveen. Dermed har lagkameraten fått oppleve det enorme medietrykket som ofte følger Ødegaards prestasjoner.

– Jeg tror det er vanskelig å forstå hvor stort navnet til Martin Ødegaard er blitt. Casen hans er helt unik. Personlig tror jeg det er fint for ham å få litt ro nå, sier Thorsby.

20-åringen måler ordene sine nøye når han snakker om sin berømte lagkamerat. Han ønsker ikke å snakke på Ødegaards vegne eller spekulere i hvordan han tenker. Men det er få som følger Ødegaards hverdag tettere enn Thorsby, de trener tross alt sammen to ganger om dagen og tilbringer mye fritid i hverandres selskap.

– Jeg ser ham jo på trening hver dag. Han er fortsatt en spiller med helt utrolige ferdigheter, og han kan fortsatt nå så langt han vil. Nå har han kommet hit for å spille A-lagsfotball, så da endrer alt seg. Jeg tror personlig jeg har hatt veldig godt av å havne litt bak rampelyset og fått jobbe i fred og ro, men jeg kan ikke si noe om hva andre synes. Jeg har ikke hatt det forventningspresset, og det er åpenbart lettere å håndtere, sier Thorsby.

– Ikke noe jeg unner noen

Norske og internasjonale medier har fulgt Ødegaard helt siden gjennombruddet som 15-åring, da han etter en fabelaktig sesong i Strømsgodset kunne velge og vrake blant europeiske toppklubber.

Det skrives, snakkes og menes mye hver gang 18-åringen fra Drammen markerer seg, enten det er fordi han debuterer for Real Madrid, lånes ut til nederlandsk fotball, ikke er med på A-landslaget eller sitter på benken i Heerenveen.

Senest ute var spanske AS, som nylig skrev en sak om «luksusinnbytteren» Ødegaard. I ettertid har avisen fått kritikk av et kjent Real Madrid-supporternettsted for å ha vært kritisk til nordmannen «fra første minutt».

– Martin har håndtert det på eksemplarisk vis og gjør det fortsatt. Men all den oppmerksomheten er ikke noe jeg unner noen. I hvert fall ikke på den måten det har blitt. Men som sagt er Martin ekstremt flink til å håndtere det, og jeg tror det kommer til å løse seg på en fin måte, sier Thorsby.

– Konkurrerer ikke direkte mot hverandre

Selv har 20-åringen fra Oslo spilt seg til fast plass i Heerenveens startellever. Ødegaard, derimot har blitt benket i tre kamper på rad og kun spilt totalt fire minutter i løpet av disse.

– Jeg tror alle fotballspillere som ikke starter kamper, blir frustrerte. Der tror jeg ikke det er noen forskjell mellom Ødegaard og alle andre. Men noe mer enn det vet jeg ikke, sier Thorsby.

De to Heerenveen-nordmennene er begge midtbanespillere, men Thorsby nekter for at han holder sin landsmann ute av laget.

– Han er en kandidat i en av de tre offensive posisjonene, altså i «10'er»-rollen eller på kant. Jeg er mer defensiv og spiller på en av de dyptliggende midtbaneposisjonene. Så vi konkurrerer ikke direkte mot hverandre. Og det tror jeg egentlig er bra, sier Oslo-gutten.

Glemmer fotballen på fritiden

Thorsby og Ødegaard har startet sammen i fem kamper siden yngstemann kom til klubben i januar. Men det begynner å bli en stund siden forrige gang, som var i 3-0-seieren hjemme mot Roda den 25. februar.

– Vi hadde noen utrolig gode kamper, men så har ikke resultatene vært helt med oss, så det har kommet noen endringer i det siste. Men vi kan spille sammen og det er utrolig morsomt, sier Morten Thorsby.

Det er ikke all verden å finne på i lille, beskjedne Heerenveen, men de to nordmennene underholder hverandre på fritiden. Og prøver å tenke på andre ting enn fotball.

– Vi er veldig flinke til bare å ha det hyggelig som venner når vi er ferdig med fotballtreningene. Det er ikke noe problem, vi er gode kompiser og prater om andre ting. Vi lager middag sammen og er sosiale, og det tror jeg er fint for oss begge.