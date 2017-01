Han signerte for Heerenveen da han var 18 år gammel. Danskenes spisslegende, Jon Dahl Tomasson (40), er glad for at Martin Ødegaard har gjort nøyaktig det samme.

– Jeg følger godt med på mine gamle klubber, så jeg gleder meg veldig til å følge ham, sier Tomasson på telefonen til VG.

Real Madrid-juvelen Martin Ødegaard (18) ble tirsdag denne uken klar for et låneopphold i Heerenveen frem til sommeren 2018.

Og i 1994 hadde vi et nokså lignende scenario, da et 18 år gammelt talent fra Skandinavia meldte overgang til den nederlandske klubben.

22 år senere er Jon Dahl Tomasson Åge Hareides assistent på det danske landslaget. Han kan se tilbake på en innholdsrik karriere med opphold i blant andre Feyenoord, Milan og Villarreal – og på landslaget bøttet han 52 baller i buret på 112 landskamper.

– Jeg ble fort voksen, sier Tomasson om overgangen til Heerenveen.

Nederlandsk fotballintelligens

Den tidligere spissen, på den tid offensiv midtbanespiller, var i klubben i to et halvt år. Fasiten: 37 mål på 83 kamper.

– For min del var det et godt valg. Det var riktig nivå for meg å utvikle meg i. Nederland er en god fotballskole for unge spillere. Jeg vil påstå at du ikke finner en større fotballintelligens enn i Nederland, fremholder Tomasson.

Og akkurat det er hans kronargument for hvorfor han tror Ødegaard vil lykkes i Heerenveen.

– Han er en dyktig, ung spiller. Et kjempetalent. Det er en god klubb som spiller offensiv fotball, som liker å presse motstanderne. Det passer Ødegaard veldig, veldig godt, mener Tomasson.

Han er også stor tilhenger av 1,5-årsavtalen det norske vidunderbarnet har fått med klubben.

– Det er det beste med det hele. Et klokt valg av Ødegaard. Det får han tid til å spille og utvikle seg. Vende seg til måten å spille på.

Newcastle-nedturen

Prestasjonene hans i siste sesong i Heerenveen gjorde at Newcastle, toppklubb på den tiden, kom på banen og signerte ham. Han skulle spille sammen med målmaskinen Alan Shearer.

Men Shearer ble skadet i siste oppkjøringskamp og Tomasson fant seg ikke til rette på spissplass.

– Det gikk ikke som jeg hadde håpet. Jeg skulle spille bak Shearer. Jeg var ikke klar for å spille alene topp, ute av posisjon, i England, sier Tomasson.

Men minnene fra Heerenveen er bare gode, påpeker han.

– Ødegaard kommer til en varm klubb, som tar godt hånd om talentene. Som skandinav er det også lett å vende seg til kulturen der. Jeg ønsker Martin lykke til, avslutter Tomasson.

EN VEEN FOR LIVET: Martin Ødegaard poserer for fotografen på sin nye hjemmearena etter pressekonferansen tirsdag. Mange profiler har vært innom Heerenveen, deriblant Klaas-Jan Huntelaar (ø.v.), Ruud van Nistelrooy (n.v.), Jon Dahl Tomasson (ø.h.) og Marcus Allbäck. Foto: Michael Kooren , NTB SCANPIX, VG, AP, AFP

Ruud van Nistelrooy, Klaas-Jan Huntelaar, Jon Dahl Tomasson. Flere stjerner har brukt Heerenveen som springbrett til større klubber.

Dermed føyer 18-åringen seg inn i en lang rekke av spillere, særlig fra de nordiske landene, som har kommet til Heerenveen etter å ha imponert i ung alder.

Men hvordan gikk det med talentene etter oppholdet i skøytebyen?

En gjennomgang VG har gjort viser et klart funn: Flere av talentene som senere ble meritterte spillere i de store ligaene gjorde det godt i Heerenveen, men måtte gjerne innom enda en klubb før det ble skikkelig stjernespillere av dem.

Så er spørsmålet hvor godt Martin Ødegaard vil prestere når han omsider får byttet ut spansk 3. divisjon med førstelagsfotball i den nederlandske Æresdivisjonen.

Målgarantisten Ruud van Nistelrooy er nok den mest kjente spilleren med fortid i klubben. Schalke 04-spissen Klaas-Jan Huntelaar følger deretter, og for oss i Skandinavia er det verdt å nevne de tidligere spissene Jon Dahl Tomasson og Marcus Allbäck.

I nyere tid har den amerikanske landslagskapteinen Michael Bradley, sønn av tidligere Stabæk-trener Bob Bradley, Watford-backen Daryl Janmaat, islandske Alfred Finnbogason og Sporting-spiss Bas Dost vært innom klubben.

Gjennomgang av spillere som gikk til Heerenveen i ung alder – og slik gikk det med dem etterpå:

RUUD VAN NISTELROOY (40)

Nå: Trener i ungdomsakademiet til PSV Eindhoven

Foto: Terje Visnes , VG

Signerte for Heerenveen i 1997, 21 år gammel, etter å ha imponert i nederlandske Den Bosch. Scoret 13 mål på 31 kamper og ble hentet av nederlandske PSV Eindhoven. Storspilte der i tre sesonger – 62 mål på 67 kamper – før Manchester United og Alex Ferguson kom på banen. Resten er historie. 4. plass på listen over mestscorende i Champions League (56 i tallet) forteller det meste om egenskapene foran mål.

KLAAS-JAN HUNTELAAR (33)

Nå: Spiller for tyske Schalke 04

Foto: Ina Fassbender , Reuters

21 år gammel da han ble solgt fra PSV Eindhoven til Heerenveen i 2004. Satte 33 mål i kassa på 46 kamper for klubben før Ajax signerte ham i 2006. 76 mål på 92 kamper i den nederlandske hovedstaden lot seg høre og Real Madrid hentet ham i 2009. Ikke all verdens suksess der, eller deretter i Milan, men i Schalke har Huntelaar fått fart på sakene igjen. 81 mål for klubben siden 2010.

JON DAHL TOMASSON (40)

Nå: Assistent til Åge Hareide på det danske landslaget

Foto: Linares Nikolai , NTB scanpix

Kom i likhet med Ødegaard til Heerenveen 18 år gammel, som et stort skandinavisk talent. Scoret solide 37 mål på tre sesonger og ble signert av Newcastle i 1997. Skulle teame opp med stjernespissen Alan Shearer, men han ble skadet og Tomasson slet med å finne seg til rette. Ble solgt tilbake til nederlandsk fotball, denne gang til Feyenoord og gjorde sakene sine så godt at Milan stelte i stand en overgang i 2002. Avsluttet karrieren i Feyenoord fra 2008 til 2011.

MARCUS ALLBÄCK (43)

Nå: Fotballagent

Foto: Francisco Leong , AFP

Vi tar ham med på listen, siden han er skandinav og selv om han var en «late bloomer» da han kom til Heerenveen 27 år gammel. Scoret 25 mål på 48 kamper fra 2000 til 2002 og ble solgt til Premier League og Aston Villa. Fant seg aldri helt til rette, dro til Hansa Rostock før han endte opp i FC København. Spilte der frem til 2008 og scoret 34 mål på 85 kamper.

ANDRE SPILLERE:

Luciano Narsingh (26)

Kom til Heerenveens ungdomslag 16 år gammel (2006). På A-laget fra 2008 til 2012. Høyrevingen gikk til PSV Eindhoven i 2012.

Alfred Finnbogason

Islendingen har en vanvittig målstatistikk fra Heerenveen-tiden: 53 mål på 65 kamper. Hentet til klubben i 2012, 23 år gammel. Slet etter overgangen til Real Sociedad i 2014. Nå i tyske Augsburg.

Michael Bradley

19 år da han ble solgt fra amerikansk fotball til Heerenveen. Leverte meget godt og scoret 16 mål fra sin sentrale midtbaneposisjon fra 2006 til 2008. Solgt til Borussia Mönchengladbach. Nå i Toronto FC.

Bas Dost

21 år da han ble hentet av Heerenveen. Spissen scoret 45 mål på 66 kamper og ble solgt til Wolfsburg. Slo gjennom i 2014/2015-sesongen med 18 mål i tyske Bundesliga. Nå i Sporting.