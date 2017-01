Sjefen gir Ødegaard start-garanti

EINDHOVEN (VG) Martin Ødegaard (18) starter trolig sin første kamp for Heerenveen i løpet av uken. Det forteller trener Jurgen Streppel (47) til VG.

Heerenveen-sjef Jurgen Streppel har nettopp forklart for nederlandske journalister hvordan laget hans kunne tape 3–4 for PSV etter å ha ledet med bare minutter igjen på klokken når lagets mediesjef peker på VG og sier: «Noorse pers» (norsk presse).

47-åringen har egentlig gjort unna de utenomsportslige forpliktelsene sine, men stopper høflig opp. Ved toppen av en sort, teppebelagt trapp som leder ned til første etasje og ut i mørket utenfor vinterkalde Philips Stadion, oppsummerer han det dramatiske oppgjøret med seks ord.

– Det var en syk, syk kamp.

TRIVES I NEDERLAND: Martin Ødegaard har funnet seg godt til rette. Nå venter snart hans første kamp fra start for Heerenveen. Foto: Scanpix

Satset på Ødegaard

Heerenveen-treneren lar den ene hånden hvile på toppen av sitt hårløse hode tre-fire sekunder. Han virker ikke sint, men gjør ingen forsøk på å skjule skuffelsen.

Det var ikke null poeng han hadde sett for seg underveis i kampen mellom nummer tre og fire i æresdivisjonen. På stillingen 2–2 i andre omgang gikk Streppel for seier. Med en drøy halvtime igjen av prestisjemøtet med PSV vendte han seg derfor mot en nordmann. Martin Ødegaard. Det innlånte Real Madrid-talentet. Trolig lagets største profil allerede før han har startet en eneste kamp, skulle inn. Helst for å utgjøre en umiddelbar forskjell.

18-åringen fra Drammen var også nær ved å lykkes. Først da han bare var et litt for mykt touch unna å sende den iranske tremålsscoreren Reza Ghoochannejhad alene gjennom med keeper. Så da han danset seg frekt forbi to PSV-forsvarere og trolig skulle hatt straffe etter å ha blitt felt innenfor 16-meteren like før slutt.

HAR TRO PÅ ØDEGAARD: Heerenveen-trener Jurgen Streppel vil gi 18-åringen sjansen fra start denne uken. Foto: Scanpix

Lover Ødegaard startplass

I stedet måtte Streppel etter hvert avfinne seg med at det var vertene som avgjorde kampen til sin fordel og parallelt økte poengavstanden på tabellen fra fem til åtte.

Men det betyr ikke at Heerenveen-sjefen var misfornøyd med Ødegaard. Tvert imot. Etter overgangen fra Real Madrid har han nå sett nok av nordmannen til å langt på vei garantere ham startplass i enten cup-kvartfinalen mot AZ Alkmaar på onsdag eller i ligaoppgjøret mot Groningen kommende søndag.

– Martin er en god spiller. Han kommer til starte – enten på onsdag eller neste søndag. Det kommer an på hva som skjer fremover, sier Streppel.

Kan bekle flere roller

Før gårsdagens kamp var VG i kontakt med en mann med analyseansvar i Heerenveen. Han opplyste at Ødegaard først og fremst konkurrerer om to posisjoner på laget. Det er som høyre kant og høyre indreløper.

Det litt spesielle i Heerenveen, er at deres høyre indreløper ikke har de samme oppgavene som en tradisjonell indreløper i et 4-3-3-system. I stedet fungerer personen som bekler rollen mer som en hengende spiss, for treeren på midtbanen til Heerenveen er snudd. I praksis innebærer det at i stedet for å ha et balanserende anker sentralt, er det to mann som deler på oppgaven. Relativt likt det som er tilfellet i en 4-2-3-1-formasjon. Mot PSV var det norske Morten Thorsby og japanske Yuki Kobayashi som opptrådte som såkalte sittende midtbanespillere.

– Passer meg bra

Ødegaard figurerte selv som høyre indreløper – eller i tierrollen, om man vil. Og det er en posisjon han liker seg godt i.

– Jeg tror det er en rolle som passer meg bra. Jeg har spilt der mye før, sier Ødegaard.

VG fikk i går forklart i detalj hvilke forventninger Heerenveens trenerapparat har til personen som til enhver tid opptrer som nummer ti. Det stilles blant annet strenge krav i press-spillet, hvor eksempelvis Ødegaard skal markere motstanderens defensive midtbanespillere når Heerenveens spiss låser av midtstopperne. Derfor har det blitt mange beskjeder å ta innover seg etter at utlånet fra Real Madrid ble klart for halvannen uke siden.

– Det har vært mye nå i starten. Alt er jo nytt, så de prøver å hjelpe meg. De prøver å få inn hvordan vi skal spille, presse og slike ting. Så har de sagt at jeg skal gjøre det jeg kan – og ikke stresse, forteller Ødegaard, som også jobber kontinuerlig med å skape flere målsjanser for både seg selv og lagkameratene sine.



– Dette er ikke gjort på noen treninger. Vi har mange samtaler med ham. Han trenger også mer kraft i spillet sitt, men han er bare 18 år. Så la oss gi ham tid, sier Streppel.

Jevnlig Real-kontakt

I den 47 år gamle nederlenderen har Ødegaard tilsynelatende fått en trener som har stor tro på ham. Streppel fremstår også tålmodig nok til å la ham utvikle seg i sitt eget tempo.

Totalen så langt virker god, syns Ødegaard.

– Det har vært veldig bra. Det er en fin gjeng, med fine folk. De har tatt meg godt imot. På trening har det også gått bra. Så det har vært moro så langt.

Planen er at Ødegaard skal være i Nederland de neste 18 månedene, en periode hvor han vil bli fulgt nøye opp av Real Madrid. Før han dro fra Spania var beskjeden fra manager Zinédine Zidane kort, men oppmuntrende:

– Han ønsket meg lykke til og sa at jeg skulle gjøre det jeg kan, sier Ødegaard, som ifølge Streppel får muligheten til akkurat det fra start i en kamp i løpet av uken.