Roberto Carlos om Ødegaards første kamp fra start: – En herlig tekniker

(Real Madrid - Leonesa 6-1, 13-2 sammenlagt) Han kom ikke på scoringslisten, men Martin Ødegaard (17) spilte en solid kamp da Zinedine Zidane ga supertalentet 90 minutter på Bernabeu-gresset.

– En herlig tekniker, sa Brasil-legenden Roberto Carlos om Ødegaard til NTB i pausen onsdag. 17-åringen fikk vist fram litt av repertoaret sitt, og var blant annet tredje sist på to av scoringene.

Ødegaard sto på listen da Zinedine Zidane tok ut troppen til returoppgjøret i cupen mot Leonesa, en klubb som spiller på nivå tre i Spania. Det var ventet at 17-åringen ville starte på benken, men da startoppstillingen kom, var Ødegaard en av tre spillere på midten.

Kveldens kamp ble dermed hans andre opptreden for A-laget til Real Madrid - debuten kom i mai 2015, da han kom inn som innbytter for Cristiano Ronaldo som den yngste spilleren i klubbens historie. I dag, 18 måneder senere, fikk han sin aller første kamp fra start.



Real Madrid hadde en bunnsolid ledelse med 7-1 fra den første kampen, og med et El Clasico bare dager unna kom det ikke som noen bombe at Zidane stilte et B-preget lag til cupoppgjøret.

Lekestue



Foran et halvfullt Bernabeu sørget hjemmelaget for en mildt sagt fin åpning på kampen, etter bare 22 sekunder utnyttet 23 år gamle Mariano Diaz en horribel forsvarstabbe hos gjestene, og satte inn 1-0.

Deretter berget Leonesa i over 20 minutter før mål nummer to kom. I mellomtiden sørget Ødegaard for å vise seg fram med et par særs flotte involveringer, og noen tekniske finurligheter vel verdt en reprise på TV-skjermen.

Av detaljer kan nevnes et vakkert raid, en leken hælflikk, en flott stikker og et par gode lærebokeksempler på hvordan man best kan gjenvinne ballen.

SJANSEN FRA START: Martin Ødegaard, nummer to fra venstre i fremste rekke, fikk 90 minutter på Bernabeu-gresset. Real Madrid-spillerne stilte i spesielle drakter for å minnes ofrene etter flyulykken i Colombia, hvor så å si hele fotballaget Chapecoense mistet livet. Det ble også holdt ett minutts stillhet før kampen. Foto: Erik Johansen , NTB Scanpix

James Rodriguez, som har hatt en trøblete periode, spilte også fra start. Det ble han som fikk sette inn 2-0 for Real Madrid, med pannebrasken midtveis i første omgang.

Mariano, som nylig ble tatt opp i Reals A-tropp, satte inn 3-0 like før pause. Leonesa greide å svare før dommeren blåste av omgangen - og det på vakkert vis. Cristobal feide ballen i krysset fra distanse.

Real Madrid kunne dermed gå til pause med en sammenlagtledelse på ikke mindre enn 10-2.

Zidane scoret i debuten



Ti minutter ut i andreomgang fikk Ødegaard vist fram skuddfoten sin. Han fikk ballen ute til høyre, og sendte av gårde et hardt skudd som snek seg på feil side av stolpen og rett i reklameskiltene så det sang.

Zinedine Zidane valgte å gi sønnen Enzo hans debutkamp i Real Madrid-trøya i dag. Zidane junor ble byttet inn i pausen, og etter knappe 20 minutter viste 21-åringen seg pappas tillit verdig da han satte inn 4-1.



Ødegaard og Mariano var sterkt delaktige i målet, Mariano fikk målgivende, men Ødegaard gjorde forarbeidet og var tredje sist på ball.

Zidane gjorde sitt tredje og siste bytte et kvarter før slutt, og Ødegaard fikk dermed bli på gresset. Dermed fikk han spille samtlige 90 minutter på Bernabeu i kveld.

Det gjorde også Mariano Diaz, som til slutt fikk hat tricket sitt da han tre minutter før slutt headet inn 5-1. Før kampen ble blåst av satte Leonesa inn et selvmål, og kampen endte 6-1. Real Madrid vant til slutt sekstendelsfinalen i cupen med sammenlagtsifrene 13-2.