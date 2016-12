Rennes-sjefen: Derfor dropper vi Ødegaard

Rennes-trener Christian Gourcuff bekrefter at Martin Ødegaard ikke lånes ut til klubben i januar.

– Det er ikke et pengeproblem. Det er først og fremst et sportslig og moralsk problem, forklarer Gourcuff på pressekonferansen før onsdagens seriekamp borte mot Lille.

– Han gjorde veldig godt inntrykk

I sommer var Ødegaard svært nær en overgang til den franske klubben, men utlånet gikk i vasken på grunn av FIFAs aldersregler. Da nordmannen ble observert i Rennes under kampen mot Saint-Étienne for drøye to uker siden, tolket de fleste det som et tegn på at utlånet kom til å skje i januar. Slik blir det ikke.

– Det er tidkrevende å signere en spiller. I august var det en mulighet for å hente ham. På den tiden var vi usikre med tanke på stallen vår og mulige spillersalg. Det er sant at vi vurderte å hente ham, men det ble fort uaktuelt av administrative årsaker fordi han måtte bli myndig først. Siden har vi holdt kontakt med spilleren, som kom og besøkte Rennes for å bli kjent med klubben, noe som er viktig i en overgang. Jeg møtte spilleren, han gjorde veldig godt inntrykk og var med faren sin som har beina på bakken. Det gikk veldig fint for seg, sier Gourcuff ifølge en rekke franske medier, blant annet regionsavisen Ouest France.

Pappa Hans Erik Ødegaard har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse tirsdag morgen.

Rennes-treneren tok seg lang tid til å svare på spørsmål om det avbrutte Ødegaard-lånet på pressekonferanse foran franske sportsjournalister som de siste ukene har skrevet mye om saken. Den norske 18-åringen har blitt tatt imot som en mulig kjempeattraksjon i den franske ligaen.

– Men det er ikke slik at jeg sa for tre uker siden at «Ødegaard kommer til å signere for Rennes» bare fordi han var på besøk. Jeg var veldig glad for å møte ham. Han har behov spilletid, og jeg har ansvar for å være ærlig med ham. Ting var veldig tydelige mellom oss, sier Gourcuff.

For mange unggutter fra før

Den franske 61-åringen forklarer at hovedgrunnen til at han ikke lenger ønsker å hente Ødegaard på lån, er antallet unge spillere som allerede er i klubben, og som ikke får tilstrekkelig med spilletid.

– Det er ikke sånn at jeg sa «ja» i går, men plutselig har ombestemt meg. Ting utvikler seg over tid. Problemet er at vi har mange unge spillere under kontrakt, og de klarer ikke å tilpasse seg førstelaget. Vi må ha unge spillere under kontrakt som har muligheter til spilletid. Det er ingen vits i å ha enda flere spillere under kontrakt hvis det ødelegger for de unge spillerne fra akademiet, sier Gourcuff og fortsetter:

– Det er klart at hvis det er en spiller som kan vinne kamper for oss og tilføre noe vi ikke har, så må man ikke være dum heller. Og det dreier seg jo om et lån, så det er ikke en langtidsinvestering. Men det er helt vanlig at ting utvikler seg mellom august og januar, sier Gourcuff.

Den tidligere Manchester United-spilleren Mikaël Silvestre, som er ansatt i Rennes, er mannen som har jobbet tettest med Ødegaard-overgangen. Ifølge flere franske medier skal Silvestre ha bestemt seg for å forlate klubben, og avgjørelsen kan ha en sammenheng med Gourcuffs helomvending vedrørende den norske spilleren.