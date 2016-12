Rennes-linkede Martin Ødegaard observert på kamp

Martin Ødegaard (17), som i sommer var sterkt linket til Rennes, var på Roazhon Park da Rennes slo Saint-Étienne 2-0.

Martin Ødegaard startet sin første kamp da Real Madrid knuste nivå tre-laget Cultural Leonesa 6-1 onsdag.

Da det ble klart at Ødegaard skulle være med i Real Madrid-troppen, snakket VG med Viasat-ekspert Petter Veland, som trodde på en mulig utlånsavtale i løpet av januar.

– Både han og klubben jobbet for det i sommer, så jeg vil tro at begge partene også ønsker det også i januar-vinduet. Men nå har har han bedre relasjoner til medspillerne på Castilla enn tidligere, og man vet at det er vanskelig å skifte lagkamerater og få nye relasjoner i januar, sa han.

Agenten tror på utlån

Ødegaards agent, Tore Pedersen, tror på en mulig utlånsavtale i januar.

– Det er vel en stor sjanse for at han lånes ut i januar. Det tror jeg nok både Martin og Madrid er interessert i. Klubben ser også at han må spille på et høyere nivå enn Castilla. Og han er god nok for å spille på et høyere nivå. Men jeg tror han har hatt godt av å være i Madrid den første tiden. Utlånet i august ble utsatt på grunn av litt forskjellige omstendigheter, men det er ofte slik Madrid jobber: Man leier ut spillere for så å hente de tilbake igjen, sier Pedersen til VG.

Sportsdirektør i Rennes, Mikael Silvestere, sa dette om Drammen-gutten i sommer:

– Det er vanskelig. Martin kommer ikke til oss denne sommeren på grunn av alderen sin. Han er fortsatt mindreårig, sa Silvestre til kanalen den gang.