Ødegaard tror U21-Norge kan slå alle

Mens Per-Mathias Høgmo jublet over å slå lille San Marino, tror Martin Ødegaard (17) at det norske U21-landslaget kan slå hvem som helst.

Det sier det norske stortalentet etter tirsdages borteseier mot Kasakhstan. Nå vil en playoff-kamp mot en annnen toer avgjøre om de norske unggutta får delta i neste sommers EM-sluttspill.

Motstander blir enten Spania, Serbia eller Østerrike.

– Vi tror vi kan slå hvem som helst



I et intervju med Norges Fotballforbund etter kampen mente kampens store spiller at selv stormakten Spania er en overkommelig oppgave for Norges U21-generasjon.

– Vi tar det vi får. Vi tror vi kan slå hvem som helst, egentlig. Vi skal kunne hevde oss mot alle de lagene, sier Ødegaard til fotball.no.

Og fortsetter:

– Av de lagene er nok Spania det sterkeste, men som sagt tror jeg vi kan slå hvilket som helst lag.

I 3-0-seieren i Aktobe scoret han det første og tredje målet, i tillegg til at han var nest sist på Ghayas Zahids scoring.

– Det var på tide! Og det var ekstra deilig at det kom både ett og to. Jeg har bare scoret i en internkamp tidligere, sier en fornøyd Ødegaard.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Samtidig mener han at U21-landslaget svarte kritikerne med triumfene over Sveits og Kasakhstan. Stortapet mot England i september genererte en stor debatt om hvilke type spillere norsk fotball har produsert de siste årene.

– Vi har mange som mener vi er for tekniske og for spillende – at vi ikke kan spille sammen. Det var godt å vise at det vi holder på med fungerer, og at den måten vi spiller på, er en god måte å spille på. Det beviste vi i dag.

– Det har vært mye kritikk i det siste – spesielt etter vi tapte mot England og A-landslaget tapte noen kamper. Da er det godt å vise at det ikke er så galt som alle skal ha det til. Nå har vi gjort det veldig bra i det gruppespillet her, og er i en EM-playoff. Det er veldig gøy, og beviser at det er gode fotballspillere i Norge også, sier han.

Så er spørsmålet om 17-åringen vil bli brukt av U21-trener Leif Gunnar Smerud eller A-landslagssjef Per-Mathias Høgmo ved neste korsvei...

