WITMARSUM (VG) (Heerenveen - Volendam 3-1) Det var lenge bare nesten for Martin Ødegaard (18) tirsdag kveld. Så åpnet han Volendam-forsvaret to ganger på ett minutt.

For tre dager siden ble det ett mål i 2-2-kampen mot Nijmegen på mannen som har fått nytt draktnummer – 10. VG møter Ødegaard i garderoben etter kampen, og 18-åringen sier at draktnummeret ikke er en garanti for spilletid.

– Nei, jeg vet ikke om nummeret på drakten har så mye å si for treneren. Men tiern var ledig og det er kult, så jeg gjorde et lite bytte der.

– Så det var du som ba om å bytte draktnummer?

– Ja.

– Hva er spesielt med det?

– Jeg har alltid syns det var et kult nummer.

– Men nummer ti kan ikke være på benken?

– He he, du får si det til treneren.

Kan spille (nesten) overalt

Ødegaard var nær ved å drible seg helt fri etter et halvt minutt i møtet med Volendam fra nest øverste nivå. Utover i kampen var han ballsikker som alltid, og pasningsgenial som ingen andre på banen.

Mot Volendam spilte unggutten ute på høyrekanten. Men det er ikke sikkert at det blir hans faste posisjon, om vi skal tro hovedpersonen selv.

– Vi har vel ikke helt bestemt oss for at det er min faste posisjon. Men vi har snakket om at jeg kan spille der, jeg kan spille tier og jeg kan spille litt dypere. Det er egentlig det samme for meg, jeg trives godt i alle rollene fremover på banen. Det er litt det samme for min del.

Ødegaard strødde pasningene stort sett dit han ønsket, og det var ikke tilfeldig at han var hans to deilige gjennomspill til henholdsvis Stijn Schaars og Reza Ghoochannejhad som ordnet 2-1 og 3-1 etter en times spill.

Saken fortsetter under bildet

STRÅLTE: Martin Ødegaard i sesongoppkjøringen for Heerenveen. Foto: Jostein Magnussen , VG

Enklere enn i fjor

Dette er den første sesongen hvor Ødegaard er med på en sesongoppkjøring hvor han er tiltenkt en plass på førstelaget. Det gjør godt for motivasjonen.

– Det er selvfølgelig deilig. Det første gang jeg er med en ordentlig … Altså, jeg var med på sesongoppkjøring i Madrid, men da var jeg mer tiltenkt en B-lagsplass, så det er selvfølgelig motiverende å kunne være med på dette her.

– Ser du for deg at dette blir en helt annen tid enn da du kom i januar?

– Ja, på mange måter så blir det litt enklere fordi jeg er med helt fra starten. Det er alltid vanskelig å komme midt i en sesong, spesielt når de (Heerenveen) har gjort det så bra når jeg kom, sier Ødegaard og fortsetter:

– Så gikk det litt dårligere etter at jeg kom, og da blir det selvfølgelig litt vanskelig. Men nå har jeg vært med helt fra starten og får en pre-season og føler meg i fin form, så jeg gleder med til å komme i gang og det ser ganske bra ut.

– Kan bli Martins år

Ødegaard har hatt en meget positiv før sesongstart, og det virker som Heerenveen-trener Jurgen Streppel har planer om å gi ham en svært sentral rolle denne sesongen.

– Jeg er veldig imponert så langt. Dette kan bli Martins store år, sier Sander De Vries, som følger Heerenveens sesongoppkjøring tett for avisen Leeuwarder.

Yuki Kobayashi var mannen bak 1-0-målet i kampen som ble spilt i vesle Witmarsum, rundt tre mil vest for Heerenveen.

Ødegaard var også hjernen bak et par andre store sjanser i 2. omgang. Han er tiltenkt en utgangsposisjon på høyrekanten i et 4-4-2-system. Han hadde rivjernet Morten Thorsby ved siden av seg, mens Dennis Johnsen viste frem herlig steg da han kom inn ved pause på venstrekanten.