Ødegaard slått av svenske på talentliste: – Altfor mye ble forventet

Svenskene «godter seg» over at stortalentet Alexander Isak (17) er på femteplass – foran Norges Martin Ødegaard (18) – på en ny talentliste.

Den internasjonale nettavisen Goal har kåret de 50 største talentene under 19 år i verden. Der kommer svenske Alexander Isak, som signerte for Borussia Dortmund tidligere i år, på en femteplass. Ødegaard havner på plass nummer ni.

«Langt foran Ødegaard», skriver svenske Aftonbladet om Isak, og fortsetter:

– Isak er et godt stykke foran den opphausede nordmannen Martin Ødegaard, som havner på niendeplass.

«Oppmuntrende start» i Heerenveen



Goal skriver følgende om Ødegaard:

«Altfor mye ble forventet av den norske sensasjonen da han kun 16 år gammel ble klar for Real Madrid, men den gode nyheten er at Ødegaard nå nyter godt av litt tid borte fra Santiago Bernabéu. Den stilige offensive midtbanespilleren med den søte venstrefoten ble klar for Heerenveen på lån i januar, og har fått en oppmuntrende start på sitt 18 måneder lange opphold i Nederland. Real er derfor fortsatt sikre på at signeringen til 3 millioner euro vil vise seg å være et røverkjøp.»

Sjekk Ødegaards ferskeste kunstverk i Heerenveen:

Alexander Isak har tatt over rollen som Nordens nye tenåringssensasjon. Han har debutert for det svenske A-landslaget, blitt jaktet av Real Madrid, og til slutt endt opp i talentfabrikken Borussia Dortmund, der han nylig fikk sin debut i en cupkamp.

Fotballekspert Jesper Mathisen i TV 2 forstår at svenskene omtaler Ødegaard som de gjør.

– Nå har jeg ikke god kjennskap til Isak annet enn det jeg har lest, men jeg kan forstå at de som kun har fulgt med Ødegaard etter at han signerte for Real Madrid, synes han er opphauset, sier han og fortsetter:

– Grunnen til at vi har så stor tro på ham, er det han viste for Strømsgodset da han var 15 år gammel. Han dominerte og var stadig vekk banens gigant. Det var helt uvirkelig. Forventningene ble skrudd opp enda et hakk da Real madrid kom på banen. Folk fikk øynene opp for ham, men de har jo ikke blitt så imponert i forhold til de ekstremt store forventningene. Så jeg har ingen problemer med å forstå at svenskene omtaler ham slik.

Her forklarer Lars Lagerbäck hvorfor han vraker Ødegaard fra Norge-troppen:

– Forventningene er skrudd ned

Mathisen mener nordmenn og svensker har en helt egen evne til å «ta av» når det dukker opp spennende fotballtalenter.

– Her oppe i Norden har vi ikke så mange å velge av, så når vi får frem unggutter, så er det dem vi setter all vår lit til. Sånn er vi bare bygd, sier Mathisen.

Ødegaard er ikke med i Lars Lagerbäcks første tropp som norsk landslagssjef. I stedet er Heerenveen-spilleren med U21-landslaget som møter Portugal fredag og Russland neste uke.

– Alle trodde at han på denne tiden skulle være en nøkkelspiller på landslaget, men Lagerbäck har ikke tatt ham ut i troppen engang. Han argumenterer for at det er bedre med 90 minutter for U21-landslaget enn å sitte på benken for A-landslaget, men hvis han hadde hatt skikkelig god tro på Ødegaard og ville bygge laget rundt ham på sikt, så hadde han hatt ham med i første tropp, sier Mathisen og avslutter:

– Jeg har fortsatt stor tro på at Ødegaard blir en veldig god fotballspiller, men forventningene er skrudd ned noen hakk i forhold til for to år siden. Naturligvis.

Goals talentliste toppes av den italienske Milan-keeperen Gianluigi Donnarumma. På andreplass kommer Monaco-sensasjonen Kylian Mbappé, som er født tre dager etter Ødegaard. Deretter kommer Bortussia Dortmunds amerikaner Christian Pulisic og Toulouse-keeper Alban Lafont.