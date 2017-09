Ødegaard skuffet og irritert over landslagsvraking

Martin Ødegaard (18) legger ikke skjul på at han er skuffet over å ha blitt vraket av landslagssjef Lars Lagerbäck - igjen.

Heerenveen-proffen mener han har prestert bra over tid i sin nederlandske klubb og trodde det var nok til å få en plass i A-troppen til svensken.

– Jeg hadde vel håpet på det selv, og på noen måter forventet det. Jeg føler jeg har prestert bra over tid her, og spiller på et lag som gjør det bra i en god liga. Jeg hadde håpet at det var nok, men det var det dessverre ikke. Det var litt skuffende, men sånn er det. Man får akseptere det også, sier Ødegaard til TV 2.

– Har fokus på hverdagen



18-åringen har ikke vært i en eneste landslagstropp etter at Lars Lagerbäck tok over for Per-Mathias Høgmo som landslagssjef. Selv om U 21-landslaget så godt som er ute av EM-kvaliken, fant ikke svensken plass til Ødegaard i troppen mot San Marino og Nord-Irland nå i oktober.

– Man blir alltid litt skuffet og så blir man jo irritert, men kan ikke gå og irritere seg over sånne ting. Man må ha fokus på hverdagen igjen. Vi har en stor kamp til helgen, og da får man heller fokusere på det og nyte at man spiller så store kamper og gode kamper, sier Ødegaard til TV 2 og tenker på helgens seriekamp mot Ajax.

Ville hatt med Ødegaard



VG-sportens landslagskommentator Knut Espen Svegaarden er klar på at Lagerbäck burde funnet plass til Ødegaard i de to kommende kampene. Han begrunner det slik:

1) Ødegaard har vært langt bedre for Heerenveen denne høsten enn i forrige sesong.

2) Dette ville vært en riktig anledning for Lagerbäck til å bli kjent med Martin Ødegaard – før alvoret for landslagssjefen begynner i 2018.

3) Norge er i realiteten ute av kampen om et U-21-sluttspill.

4) I den stramme organiseringen Lagerbäck vil ha, og med motstandere som ligger lavt, som i hvert fall San Marino vil gjøre, så er Ødegaard den ideelle spilleren til å åpne et forsvar. Vi ville også fått anledning til å se om de er mulig å se en link i måten å tenke på mellom norsk fotballs to største stjerner – Ødegaard og Joshua King.

Men i stedet blir det altså to U-21-kamper på 18-åringen, borte mot Irland 5. oktober og hjemme mot Tyskland 10. oktober.