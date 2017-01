Ødegaard om overgangen: – Fin mulighet for å få spille førstelagsfotball

HEERENVEEN/OSLO (VG) Martin Ødegaard (18) signerte i dag utlånsavtalen med Heerenveen, og har fått drakt nummer 17 i den nederlandske klubben.

– Det er en fin mulighet for å få spille førstelagsfotball. Jeg har spilt andreslagfotball en stund, og jeg har hatt en god treningshverdag. Kamphverdagen har ikke vært helt optimal, sier han til VG etter å ha blitt presentert som Heerenveen-spiller i dag.

Nederlandsk ekspert om overgangen: – Åpenbart et PR-kupp

Først svarte 18-åringen på noen spørsmål på pressekonferansen.

– Jeg vil bare si at jeg er veldig glad og det er en god mulighet for meg til å vise kvalitetene mine. Det er en fin klubb og vi har hatt gode samtaler før jeg kom hit. Jeg ser frem til dette, sa Ødegaard til pressekorpset.

Torsby om Ødegaard: – Vi har snakket mye om nederlandsk fotball

Han understreket at klubben har gitt uttrykk for at den vil være med på å utvikle stortalentet.

– Jeg kan spille i flere posisjonen min, men jeg trives nok best som offensiv midtbanespiller bak spissene, sa 18-åringen.

Han debuterer trolig for sin nye klubb i hjemmekampen mot ADO Den Haag førstkommende lørdag. Den kampen sendes direkte på Viasat Sport og Viaplay.

– Jeg hadde en fin tid i Madrid, der jeg trente med noen av de beste spillerne i verden. Men man må spille for å utvikle seg. Jeg lærte masse der, sa Ødegaard før han signerte kontrakten foran pressekorpset i Heerenveen.

Det er i første omgang snakk om en låneavtale ut sesongen, men det er snakk om at avtalen kan utvides til sommeren 2018.

Da den tidligere Strømsgodset-spilleren fikk spørsmål om stempelet som «wonderkid» svarte han smilende:

– Jeg ser på meg selv som en helt normal gutt. Hva andre sier, bryr jeg meg ikke så mye om.

Norske lagkamerater



20-åringen Morten Torsby er allerede Heerenveen-spiller, og er meget fornøyd med at han nå får en norsk lagkamerat i klubben som ligger på fjerdeplass i den nederlandske toppdivisjonen.

– Jeg har hatt en kjempeutvikling siden jeg kom til Nederland, og det er jeg sikker på at Martin vil ha også, sa Thorsby til VG etter at det ble kjent at Ødegaard kommer til klubben på lån.

Unggutten Dennis Johnsen er også en del av systemet i Heerenveen, og 18-åringen har vært med A-laget i et par treningskamper.

Slo igjennom som 15-åring



Det er to år siden Ødegaard signerte for Real Madrid etter at de hentet ham fra Strømsgodset. Han ble tidenes yngste spiller i ligasammenheng for den spanske storklubben da han kom inn for Cristiano Ronaldo mot Getafe 23. mai 2015.

15 år gammel ble Ødegaard tidenes yngste målscorer i norsk toppserie da han scoret for Strømsgodset mot Sarpsborg. 15 år og 300 dager gammel ble han tidenes yngste spiller i en EM-kvalifisering da han kom inn for Mats Møller Dæhli mot Bulgaria. I august 2014 ble han tidenes yngste landslagsspiller da han startet treningskampen mot Emiratene.