DRAMMEN (VG) Martin Ødegaard (17) vil ikke spekulere i hva som skjer i kommende overgangsvindu. Om to uker kan han være aktuell for sin andre obligatoriske A-lagskamp i Real Madrid.

Det har riktignok vært meldt før at Ødegaard kan være nær en plass i A-troppen uten at så har skjedd, men i cupkampen mot Cultural Leonesa 30. november åpner det seg en ny Ødegaard-mulighet:

Real Madrid spiller hjemme mot nivå tre-laget, har 7-1 fra bortekampen som utgangspunkt – og tre dager senere venter sesongens første El Clásico mot Barcelona på Camp Nou.

– Jeg håper selvfølgelig på det. Du vet aldri, men jeg skal gjøre det jeg kan på trening for å komme med der, sier Ødegaard til VG etter 1-0-seieren som også var 1-2-tapet over to matcher i EM-playoffen mot Serbia for det norske U21-landslaget tirsdag kveld.

VGs kommentator: Hvorfor brukes ikke Samuelsen?

Uvisst 2017



Der forsvant Ødegaard litt ut av matchen da trener Leif Gunnar Smeruds endret systemet til 4-4-2 i 2. omgang. Ole Selnæs – «forfremmet» opp fra stopperplass i et rent bytte med Anders Trondsen – overtok rollen som ballsentral. Kanskje forsvinner 17-åringen fra Real Madrid også – når overgangsvinduet åpner i januar.

– Det ønsker jeg ikke å spekulere i. Jeg har en god treningshverdag og utvikler meg godt, sier Ødegaard og sier det ikke er bestemt om han skal gå på lån eller ikke fra den spanske hovedstadsklubben.

I sommer skal franske Rennes ha vært nær ved å sikre seg den norske tenåringen.

– Du er fornøyd med tingenes tilstand?

– Som sagt: Jeg vil spille høyere enn reservelagsfotball, jeg også. Jeg føler jeg utvikler meg og drar nytte av å trene med verdens beste spillere, sier Ødegaard – som ikke vil kommentere om han har signert forlengelse med Real Madrid.

Han tok derimot en tur ut til selfiejegerne som ventet utenfor Ødegaards gamle hjemmebane i hjembyen Drammen. Før han gikk inn igjen i garderobebygget og spaserte ut av Marienlyst over kunstgressbanen sammen med sin gode venn Iver Fossum.

Artikkelen fortsetter under bildet!

MARTIN I MIK'EN: Norske medier intervjuer Martin Ødegaard etter 1-0-seieren over Serbia, som ikke var nok for det norske U21-laget. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Begge får en ny sjanse til U-mesterskap. Både Fossum (født 1996) og Ødegaard (1998) kan bli en del av Leif Gunnar Smeruds neste U21-generasjon, som skal spille om ny EM-deltagelse.

– Vi må prøve å være stolte av at vi har gjort gode kamper mot god motstand, sier Ødegaard om sammenlagtnedturen mot Serbia, U20-verdensmester i fjor.

«Grei match»



17-åringen fra Drammen oppsummerte seg selv med en «grei match». I 1. omgang var han langt mer enn det. Stikkpasningen til Mohamed Elyounoussi før Norges store sjanse i den målløse 1. omgangen var praktfull.

Nå kan det altså bli en mulighet for å vise frem ferdighetene også i Spania – hvis Real Madrid-trener Zinedine Zidane løfter ham inn i troppen i cupkampen.

– Det bør det være gode muligheter for. Ikke bare på grunn av utgangspunktet, men først og fremst på grunn av tidspunktet. Tre dager før El Clásico kan eller bør ikke Zidane ta noen sjanser med nøkkelspillerne, men samtidig er det ingen garanti, og det er spillere på A-laget som også trenger slike kampopplevelser som denne hjemmekampen er. Man må også ta i betraktningen at det kun tas ut 16 mann, og ikke 18, som normalt, vurderer Viasats La Liga-ekspert Petter Veland overfor VG.