Ødegaard og Heerenveen pepet ut etter nytt tap mot Svenssons AZ

(Heerenveen - AZ Alkmaar 1-2) Fire poeng på fem kamper er fasit i 2017. Ikke rart hjemmefansen pep på Martin Ødegaard (18) og lagkameratene.

Det ble nok en nedtur for Heerenveen på hjemmebane søndag. Martin Ødegaard og Morten Thorsby startet kampen, men klarte ikke å forhindre nederlaget mot AZ Alkmaar. Klubben er inne i en fryktelig trend og står nå med fire poeng på fem seriekamper i 2017. Cupexit i samme periode gjør statistikken enda mer dyster.

Lest denne? Her er Ødegaards nye «rivaler»

Det ble bare med håpet

Søndagens kamp var jevnspilt, men AZ var mest effektive når de fikk muligheten. 17 minutter var spilt da de tok ledelsen etter en lekker kontring. Muamer Tankovic´ plukket opp returen fra keeper og satte inn 1-0 fra kloss hold. 2-0 kom etter en liten time. Gjestene fikk corner, ballen ble headet ut i returrommet, der ventet Iiass Bel Hassani som dunket inn 2-0 på volley.

Da hjalp det ikke at Reza Ghoochannejhad ga Heerenveen håp med 10 minutter igjen å spille. De kom med sin sluttspurt og hadde et par halvsjanser og tvilsomme straffesituasjoner, men nærmere kom ikke Ødegaard & Co. som tapte 1-2 til voldsom pipekonsert fra hjemmefansen.

Ødegaard på venstrekanten

Ødegaard bekledde en rolle som venstrekant i angrepet til Heerenveen. Svenske Sam Larsson sonet karantene og ble erstattet av nordmannen. Allerede etter syv minutter dukket drammenseren opp på et innlegg inne i feltet, men headingen ble for løs. Ellers vartet Ødegaard opp med et par lekne finter underveis, men han og lagkameratene slet med å finne løsninger, spesielt på den siste tredelen av banen.

Her kan du se en av fintene Ødegaard gjorde i kampen:

Etter 70 minutter ble Ødegaard byttet ut.

Les også: Her er dommen over Ødegaards første måned

Thorsby med megasjanse

Lagkamerat Morten Thorsby burde scoret i denne kampen. Etter 36 minutter fikk han en gigantsjanse etter rot i gjestenes forsvar. Plutselig lå ballen rett foran den tidligere Stabæk-spilleren inne i 16-meteren, han dunket til, men ballen gikk i stolpen.

Jonas Svensson, som ble hentet fra Rosenborg til AZ i januar, ble sittende på benken hele kampen for gjestene. Han har fortsatt ikke debutert for sin nye klubb.

Nederlaget gjør at Heerenveen blir liggende på 6.plass i Æresdivisjonen. AZ går forbi og er nummer fire på tabellen.

Ødegaard har spilt fem kamper i løpet av sin første måned som Heerenveen-spiller: Ett minutt mot ADO Den Haag (2-0-seier), 32 minutter mot PSV (4-3-tap) og tre kamper på rad fra start mot AZ Alkmaar i cupen (1-0-tap), Groningen (0-0) og Utrecht (1-0-tap), samt søndagens AZ-kamp.

Les mer: Nederlandsk ekspert om Ødegaard: – Åpenbart et PR-kupp