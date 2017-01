Ødegaard med i årets første Real Madrid-tropp

Martin Ødegaard (18) er med i Real Madrids 19-mannstropp til onsdagens cupkamp mot Sevilla.

Det bekrefter Real Madrid på sin hjemmeside.

Ødegaard & Co møter svært tøff motstand i Sevilla, som er med i Champions League og ligger på tredjeplass i La Liga. Kampen er den første av to åttendelsfinaler i Copa del Rey.

Cristiano Ronaldo er ikke med i troppen mot Sevilla. Den ferske Ballon d'Or-vinneren er, ifølge Marca, kun utelatt for å hvile. Forsvarsspillerne Sergio Ramos og Pepe, midtbanespillerne Lucas Vázquez og Mateo Kovacic samt angrepsstjernen Gareth Bale er også ute med skade. Det er trolig grunnen til at trener Zinédine Zidane har funnet plass til Ødegaard blant de 19 utvalgte.

– Mitt førsteinntrykk er fortsatt det samme som de andre gangene han har vært med: Han er med fordi det er en ledig plass av andre omstendigheter. Seks forfall gjør at han er med. Det betyr jo at han er fremst i køen av Castilla-spillere, sier Viasats ekspert på spansk fotball Petter Veland.

Å bli tatt ut mot topplaget Sevilla er imidlertid nok en milepæl for Ødegaard, mener han.

– Det er den klart beste motstanderen han har blitt tatt ut mot, fastslår Veland, men han tror ikke at det ligger an til spesielt mye spilletid for 18-åringen fra Drammen:

– Med mindre han blir syk, får han sitte på benken. Kanskje får han varme opp litt, men jeg tviler på at han får noe spilletid mot en så god motstander. Men det hadde vært veldig gøy å se ham mot såpass gode spillere, sier eksperten.

Uttaket i troppen kommer midt i en periode der utlånsspekulasjonene svirrer rundt Ødegaard. Informerte kilder har bekreftet overfor VG at et utlån til nederlandske Heerenveen er høyaktuelt. Men utlånet kan ha blitt utsatt av at Real Madrids førstelagsspillere har falt som fluer den siste tiden.

– Jeg tror både Ødegaard og Real Madrid er innstilt på at han skal bli leid ut nå, men de skadene som har preget klubben i romjulen kan ha utsatt utlånet litt. Real Madrid setter kanskje på bremsene litt når de ser at den ene spilleren etter den andre blir skadet. Men jeg tror ikke intensjonen er å bruke denne kampen som et utstillingsvindu, for det er ganske klart hva som kommer til å skje i januar, sier Petter Veland.

Her er hele Real Madrid-troppen:

Keepere: Navas, Casilla og Yáñez.

Forsvar: Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Coentrão og Danilo.

Midtbane: Kroos, James, Casemiro, Asensio, Modric, Odegaard og Isco.

Angrep: Morata, Benzema og Mariano.