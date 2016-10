Ødegaard må finne igjen «godfoten»

Kommentar (Norge – Sveits 2-1) Det er en sannhet at Ghayas Zahid og Mohamed Elyounoussi ble avgjørende for U-landslaget mot Sveits. Det er lett å glemme at begge er FIRE år eldre enn Martin Ødegaard.

Fire år er mye i fotball. I diskusjonen om Martin Ødegaard på A-landslaget eller ikke, er det greit å tenke på at han kan spille fire (4) år til på U-21-landslaget…

Trippel-egenskapen

Team Ødegaard er opptatt av utvikling. I øyeblikket ser det ut som den «utviklingen» går litt sakte. Men det kan ha sine grunner.

Fredag kveld var han tilbake på Marienlyst i Drammen. Vi ønsket å se «den gamle» Martin Ødegaard, det vil si vi ville se «grunnene» til at de fleste av Europas største klubber ville sikre seg nordmannen da han fylte 16 år.

Vi ville se trippel-egenskapen som gjorde at Ødegaard skilte seg ut i både 1998-årgangen, og også 1997- og 1996-spillerne.

For det som gjorde at Ødegaard gjorde seg bemerket og skilte seg ut, var: Timing på pasning, kombinert med riktig fart og vinkel - samtidig. De tre tingene viste han så mange ganger at han behersket at de fleste storklubbene i Europa tilbød hva som helst for å sikre seg Ødegaard.

Utålmodighet

Så han valgte Real Madrid, etter lange diskusjoner med faren sin, Hans-Erik. Avgjørelsen var ikke enkel, men følelsen av å være voldsomt ønsket i verdens kanskje største klubb, ble til slutt umulig å motstå. Han har debutert, men ikke fått flere sjanser. Foreløpig.

Om to måneder og 10 dager fyller Martin Ødegaard 18 år. Og det er klart han har utviklet seg på de snart 22 månedene han har vært i Madrid.

Men det er ikke så enkelt å se for utålmodige mennesker. Martin Ødegaard vokser. Han begynner å bli mann. Det ble hevdet at han hadde trent masse med vekter. Sannheten skal være at han er i ferd med å bli voksen, i tillegg til at selvsagt har trent noe styrke.

Det må du, for å beherske voksenfotball på det ypperste nivået. Samtidig må han bli mer «toveisspiller», men han må likevel ikke viske ut hovedegenskapen sin: Disse pasningene som åpner alle forsvar.

Myggen og Martin

Midtbanespillere må være deltakere i scoringer. Ødegaard har øvd på å bli en bedre avslutter, han hadde en suser av et skudd mot Sveits fredag kveld, selv om han er «pasningsspiller». Jeg husker godt samtaler med fotballkjennere som forklarte hvorfor Erik Mykland, sin tids «Ødegaard», aldri spilte for de beste klubbene i Europa: De mente «Myggen» scoret for få mål og hadde for få målgivende pasninger.

På A-landslaget har jeg ofte følt at Ødegaard er blitt litt «feig» de siste kampene han fikk sjansen, en som spiller på det sikre.

Det er ikke det en med det blikket og den pasningsfoten skal gjøre.

Og nivå tre i Spania er ikke bra i lengden. Nå blir det trolig en ordning på det fra januar av, siden det ikke er lov å låne spillerefør de har fylt 18 år.

Det gjør Martin Ødegaard 17. desember.

Sjokkerende debut

Var han god mot Sveits? Det er deilig å se han behandle ballen, og spesielt i starten av 2. omgang nærmet han seg den spilleren som imponerte alle som 15-åring i norsk fotball.

Jeg husker debuten hans for Strømsgodset, en treningskamp ikke langt fra La Manga i Spania. Da var han 15 år og en måned gammel. Martin Ødegaard kom inn på stillingen 1-1, med 25 minutter igjen å spille, mot voksne folk med hår på brystet.

Ronny Deila satte han likevel inn på sentral midtbane, Ødegaard takket for tilliten, tok bare over kampen, og 25 minutter senere sto det 4-1 til Strømsgodset.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Jeg husker jeg gikk fra stadion og tenkte: «Hva f… var det egentlig jeg så nå?»

På Marienlyst fredag kveld så jeg en mye mer voksen gutt, en som hadde lagt bort litt av leken.

Dessverre.

Men han blir knakende god, garantert, selv om det tar litt mer tid før det store gjennombruddet på A-laget kommer. Han må bare dyrke «godfoten» sin igjen – det som gjorde at han skilte seg ut.

Men det kommer.

Igjen: Husk Martin Ødegaard kan spille fire år til på U-landslaget…