Ødegaard inn etter 88 minutter – Heerenveen vant 2-0

HEERENVEEN (VG) (Heerenveen – ADO Den Haag 2-0) Martin Ødegaard (18) kom inn etter 88 minutter i sin debut for nederlandske Heerenveen lørdag kveld.

Laget ledet 2-0 etter en god 2. omgang da nordmannen fikk spille de siste minuttene. Tidligere i omgangen kom også Morten Thorsby inn for klubben fra Friesland.

18-årige Ødegaard kom inn til sin totalt 37. A-kamp i seniorkarrieren (klubb og landslag) da han erstattet Arber Zeneli. Da viste stadionuret 88.36. Det var enorm jubel blant supporterne over at Real Madrid-lånet kom inn. Det var bare såvidt han rakk å berøre ballen et par ganger før dommeren blåste av.

Hans fjerde debut på A-nivå ble også et innhopp – akkurat som for Strømsgodset i Eliteserien i 2014, for A-landslaget mot Bulgaria samme år og den berømte førstegangsopptredenen for Real Madrid i mai 2015.

Nordmannen ble presentert tirsdag denne uken og gikk altså rett inn i trener Jurgen Streppels 20-mannstropp. Hans norske lagkamerat Morten Thorsby tok plass ved siden av den Real Madrid-utlånte 18-åringen på benken mens et blåseorkester ompa-spilte i gang publikum på et iskaldt, vått og guffent Abe Lenstra Stadion til allsang.

Etterhvert overtok trommelydene fra hjemmefansen på arenaen som er oppkalt etter 50-tallshelten Lenstra, men det var ikke like mye smell i Ødegaards nye lagkamerater.

De dyrket kortpasningsspillet sitt og den svenske kantduoen Arber Zeneli (spiller for Kosovo) og Sam Larsson hadde et par forsøk der de gikk av sine oppassere. Men de blåhvite klarte ikke skape mer enn to målsjanser før pause.

Umiddelbart etter hvilen gikk det bedre. Den lokale 20-åringen Pelle van Amersfoort, som ikke markerte seg særlig før pause, traff stolpen etter 54 minutter. Rett før hadde Ødegaard startet oppvarmingen langs sidelinjen og derfra kunne han se spissen Reza Ghoochannejhad avgjøre Eredivise-matchen i løpet av ett minutt og fem sekunder.

BENKET SEG: Sammen med Willem Huizing (til venstre), svenske Simon Thern og varmestøvlene hans og Morten Thorsby, tok Martin Ødegaard plass blant innbytterne da kampen mot ADO Den Haag startet. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Først var Heerenveens nummer 9 frempå etter en retur. Svenskene Larsson og Zeneli snakker samme språk også med føttene og deres fine pasningskombi straffet det vaklende forsvaret fra domstolsbyen:

Et veggspill og et gjennombrudd senere avsluttet Zeneli. ADO Den Haag-keeper Ernestas Setkus reddet, men på returen var Reza nådeløs. Han trillet inn 1-0 og hadde knapt rukket å feire ferdig før han kunne sette sitt andre.

På et perfekt bakromsløp var han igjen alene med Setkus og avsluttet smart og raskt i korthjørnet til 2-0.

Heerenveen burde satt enda flere senere. Larsson, som var involvert i det meste for hjemmelaget, spurtet gjennom og ble lagt i bakken da ti minutter gjensto. Svensken gjorde det for noen «fotballforbudte» - nemlig å ta straffen selv.

Den imponerte ingen, aller minst Setkus i Haag-målet, som nektet svensken i å komme på scoringslisten.