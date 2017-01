Ødegaard fortvilet i dramatisk Heerenveen-tap

EINDHOVEN (VG) (PSV-Heerenveen 4-3) Martin Ødegaard havnet i sentrum av en nederlandsk thriller da Heerenveen tapte 4–3 i toppoppgjøret mot PSV.

Heerenveen tapte 4–3 mot PSV i det som ble et uhyre dramatisk oppgjør på Philips Stadion i Eindhoven.

Ødegaard kom inn på stillingen 2–2 med 30 minutter igjen å spille. Like etterpå tok Heerenveen ledelsen. Så ropte nordmannen forgjeves på straffe etter å ha driblet av to mann på vei inn i PSVs 16-meter, før hjemmelaget snudde matchen med to sene scoringer.

Thorsby med spesialrolle

Med Ødegaard på benken fra start, var det ekstra interessant å se Morten Thorsby (20) i aksjon. Den tidligere Stabæk-spilleren ble kjent i Eliteserien for sin enorme løpskraft. Den egenskapen var også en av grunnene til at trener Jurgen Streppel ga Thorsby en helt egen oppgave i forbindelse med dagens match.

En person i analyseavdelingen til Heerenveen opplyste til VG før start at Oslo-gutten hadde i oppgave å følge PSV-stjernen Marco van Ginkel-tett. Den 24 år gamle nederlenderen, som på utlån fra Chelsea, har vist seg farlig hvis han får for mye tid i rommet mellom motstanderens forsvar og midtbane. Det ville Heerenveen stoppe med bruk av Thorsby.

Larsson viste klasse

Den 20 år gamle nordmannen fylte også posisjonen som én av to sittende midtbanespillere på en god måte. Thorsby gjorde ting enkelt med ballen og dekket mye rom uten den.

Offensivt overlot han kreativiteten til Sam Larsson. Den svenske venstrekanten har vært en av lagets beste spillere denne sesongen, og etter bare fem minutter gjorde han 35 000 tilskuere på Phillips Stadion tyst sammen med spydspiss Reza Ghoochannejhad.

Med tre kortpasninger kombinerte duoen så hurtig at Ghoochannejhad plutselig var alene gjennom og kunne lobbe inn 1–0 til gjestene.

Ampert

Scoringen bidro til at adrenalinnivået trolig steg ytterligere i kroppene til både spillerne på matta og tilskuerne på tribunene. Trykket på stadionet var i alle fall enormt, mens duellene både var mange og stygge på gressmatten i minuttene som fulgte.

Dommer Bas Nijhuis delte ut flere gule kort, før han igjen kunne blåse for en ny scoring da PSVs Davy Pröpper knuste Heerenveen-keeper Erwin Mulder i lufta og headet inn 1–1 etter en halvtime.

12 minutter før pause kunne det titteltørste PSV-publikumet juble igjen, etter at Gastón Pereiro kriget inn ledermålet.

Trener Streppel så mot Ødegaard

Etter at kampleder Nijhuis markerte for pause, ble Heerenveen-sjef Jurgen Streppel (47) sittende i stolen ved sidelinjen i flere minutter og diskutere potensielle grep sammen med to av assistentene sine.

Ved starten av andre omgang viste det seg at Heerenveen-trioen hadde bestemt seg for å gi de elleve startende spillerne fornyet tillit.

Avgjørelsen viste seg også raskt å være klok. Bare ni minutter etter sidebytte utlignet Ghoochannejhad med sin andre nettkjenning for kvelden.

Umiddelbart snudde Streppel seg. Signalet var tydelig: Ødegaard skulle inn.

Heerenveen tok tilbake ledelsen

Ødegaard gikk rett inn det som kanskje er drømmeposisjonen hans: Tierrollen – like bak brennhete Ghoochannejhad.

Iraneren scoret to mål i 2-0-seieren over ADO sist helg, men stoppet ikke før han hadde stilnet hele Philips Stadion med tre i vinterkulden søndag kveld.

Etter halvspilt andre omgang var Ghoochannejhad og Ødegaard bare tilfeldigheter unna å kombinere seg frem til en stor sjanse inne i PSVs 16-meter. 10 minutter før slutt var det derimot ikke lenger nesten da spissen headet inn 3–2 fra en Larsson-corner.

Ødegaard ropte på straffe

Men dramatikken var langt, langt fra over.

Ødegaard viste like etterpå frem eminent teknikk ved å dra seg inn i PSVs straffefelt. 18-åringen driblet først av én mann, så én til før han ble lagt i bakken.

Ødegaard slo ut med hendene og ropte på straffe, men dommeren vinket bare spillet videre.

I minuttene som fulgte fortsatte dramaet med to nye PSV scoringer.