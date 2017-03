Ødegaard byttet ut i stortap

(Excelsior – Heerenveen 4–1) Martin Ødegaard (18) ble tatt av banen 55 minutter ut i Heerenveens 1-4-tap for Excelsior lørdag kveld.

Forrige serierunde produserte Martin Ødegaard flest sjanser av samtlige spillere i den nederlandske toppdivisjonen, men i kampen mot Excelsior lørdag kveld fikk nordmannen det langt vanskeligere.

På stillingen 3–0 til hjemmelaget i Rotterdam valgte trener Jürgen Streppel å erstatte Ødegaard med Oslo-gutten Morten Thorsby (20), uten at det bidro til poeng.

Et snaut kvarter før slutt reduserte Luciano Slagveer (23), men Nigel Hasselbaink (25), nevøen til mer kjente Jimmy Floyd Hasselbaink (44), ydmyket Heerenveen med å sette inn 4–1 på overtid. Det gjør at den vanskelige perioden fortsetter for Ødegaards lag. På de åtte siste seriekampene har Heerenveen bare vunnet én gang.

Savner familien

Ødegaard bor sammen med pappa Hans Erik (43) i Nederland, akkurat som han har gjort i Spania de to siste årene. Det er han glad for, men unggutten savner moren, broren og søsteren som er hjemme i Drammen. Det innrømmet Ødegaard i et intervju med Heerenveens egen medieavdeling tidligere i uken.

– Det er tøft. Du ønsker å se menneskene du elsker. Men det har vært slik i to år nå, så jeg er vant med det. Jeg føler også at jeg takler det på en god måte, sier 18-åringen.

For selv om starten på oppholdet i Nederland har vært utfordrende, er han bevisst på hvorfor han er der.

– Jeg er her for å forhåpentligvis spille mange kamper, utvikle meg og så dra tilbake til Madrid som en bedre spiller. Jeg syns den nederlandske ligaen er veldig utfordrende. Jeg syns det er mange gode lag og mange bra, tekniske spillere her. Det er et bra sted å være for en ung spiller. Jeg lærer mye hver dag og på hver trening.

Liker seg i Nederland

Etter at det 18 måneder lange utlånet fra Real Madrid startet i januar, har både spilletiden og prestasjonene variert for Ødegaard.

Han har også måttet vende seg til et nytt land, en ny by og en ny liga. Ødegaard forteller imidlertid at overgangen så langt har svart til forventningene hans.

– Jeg syns det er veldig fint. Det er en fin klubb og et veldig bra sted å spille fotball. Så langt har det vært veldig bra. At byen er litt liten, er ikke noe problem. Jeg nyter tiden min her, sier 18-åringen, som neste uke får vite om han er en del av Lars Lagerbäcks første norske landslagstropp eller ikke.