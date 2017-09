Ødegaard bekrefter ny Real Madrid-kontrakt

DRAMMEN (VG) Martin Ødegaard (18) bekrefter at han har forlenget kontrakten med Real Madrid.

Det ble rapportert allerede i fjor sommer at Ødegaard skal ha forlenget Real Madrid-kontrakten. Nå bekrefter spilleren overfor VG at han har skrevet under på en ny kontrakt med den spanske storklubben.

– Stemmer det at du har forlenget kontrakten med Real Madrid, eller varer den fortsatt kun til sommeren 2018?

– Nei, den er nok litt lengre enn det.

– Så du har forlenget kontrakten?

– Litt lengre enn 2018 i hvert fall, sier Ødegaard med et lurt smil.

– Hva synes du om at kontrakten er forlenget?

– Jeg ønsker ikke å si så mye om det foreløpig, sier 18-åringen til VG, like etter en skuffende 0-0-kamp mot Israel med det norske U21-landslaget.

Ødegaards gamle kontrakt varte frem til sommeren 2018. I fjor sommer hevdet Viasats ekspert på spansk fotball at Ødegaard hadde forlenget kontrakten frem til sommeren 2021.

Spanske journalister VG har snakket med, hevder på sin side at den nye kontrakten varer til sommeren 2020, og at den ble signert før spilleren ble sendt på utlån til nederlandske Heerenveen.

Etter VGs spørsmål om den nye Real Madrid-kontrakten, fulgte flere reportere opp med spørsmål til den Heerenveen-utlånte 18-åringen:

– Hvorfor vil du ikke si hvor lang den nye kontrakten er, Martin?

– Det får komme ut når det kommer ut, så skal jeg ikke stå her og snakke mer om det.

– Er det klubben eller deg som holder igjen?

– Det får komme ut når det kommer ut.

