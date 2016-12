Ødegaard aktuell for Heerenveen

Nederlandske Heerenveen kan bli neste stoppested for Martin Ødegaard (18).

Informerte kilder bekrefter overfor VG at et lån fra Real Madrid til Heerenveen er høyaktuelt. I så fall kan Ødegaard bli lagkamerat med U21-kompis Morten Thorsby i skøytebyen.

Thorsby håper Ødegaard kommer



– Dette har jeg ikke hørt noe om. Men hvis det stemmer, så hadde det vært kjempehyggelig. Martin er en veldig god kamerat og vi har vært mye sammen på U21-landslaget, sier Morten Thorsby til VG.

Han ble solgt fra Stabæk til Heerenveen sommeren 2014 og trives utmerket i klubben som nå er på fjerdeplass i den hjemlige serien.

– For meg har det vært helt supert. Jeg har hatt en fin utvikling og har det veldig bra i Heerenveen. Klubben er generelt flink med unge spillere og har tradisjonelt hatt en nær link til skandinaviske spillere. Det er veldig enkelt å komme inn i klubben og trives, sier Thorsby, som nyter juleferien i den norske fjellheimen.

Var ikke aktuell for Ajax



Den spanske sportsavisen Marca melder også at en utlånsavtale til Heerenveen er svært sannsynlig for Martin Ødegaard. Spekulasjonene om at han skulle være aktuell for Ajax medfører etter det VG erfarer ikke riktighet.

Trolig var 18-åringen innom Amsterdam kun for å mellomlande på vei til Madrid etter å ha vært på juleferie i Norge.

Agent Tore Pedersen vil ikke kommentere saken. I et intervju med VG tidligere i desember sa han at sjansene var store for at stortalentet lånes ut fra Real Madrid på nyåret.

– Det er vel en stor sjanse for at han lånes ut i januar. Det tror jeg nok både Martin og Madrid er interessert i. Klubben ser også at han må spille på et høyere nivå enn Castilla. Og han er god nok for å spille på et høyere nivå. Men jeg tror han har hatt godt av å være i Madrid den første tiden. Utlånet i august ble utsatt på grunn av litt forskjellige omstendigheter, men det er ofte slik Madrid jobber: Man leier ut spillere for så å hente de tilbake igjen, sa den tidligere norske landslagsspilleren.

