Nederlandsk ekspert om Ødegaard: – Åpenbart et PR-kupp

Heerenveen henter Martin Ødegaard (18) mer fordi det er en unik mulighet enn fordi de virkelig trenger ham, mener journalisten Anne Roel.

Han dekker Heerenveen tett for avisen Leeuwarder Courant.

– Jeg snakket med sportsdirektøren (Gerry Hamstra) på La Manga forrige uke. Han sa at førsteprioriteten var å kjøpe en forsvarsspiller. Han sa ingenting om Ødegaard, men at hvis det fantes en mulighet til å hente en god spiller, så hvorfor ikke ta sjansen. De henter Ødegaard mer fordi det er en god mulighet enn fordi de har spesielt stort behov for ham, sier Roel til VG.

– Ødegaard er jo en god spiller, men det er selvfølgelig mye PR involvert. Han har et stort navn, så hele den internasjonale fotballverdenen ser på Heerenveen akkurat nå. Det er åpenbart et PR-kupp, sier journalisten.

– Han må spille

Hvis Heerenveen har fått grønt lys fra Real Madrid til å hente Martin Ødegaard på lån, så er det fordi han har fått lovnader om spilletid, tror Roel.

– Jeg tror det er et av kravene fra Real Madrid. Han må spille. Han kommer til å spille. Jeg vet ikke når, for neste kamp er allerede på lørdag, men han får trolig plass i førsteelleveren før eller senere. De sender ham ikke dit for å sitte på benken. Da hadde de ikke latt ham gå, sier han.

Da Ødegaard-signeringen ble bekreftet av Heerenveen, måtte Roel kaste seg rundt for å forfatte en artikkel om Ødegaard til tirsdagsutgaven av Leeuwarder Courant. Der var et av hovedpoengene hans at det er svært vanskelig å si hvor den unge nordmannen vil få plass i lagets 4-3-3-formasjon.

– Jeg vet ikke! Trolig kommer han til å spille i playmakerrollen, men da må Pelle van Amersfoort (20) ut av laget, og han er fra klubbens akademi, noe som er veldig viktig i Nederland. Ødegaard kan trolig spille på vingene også. Kanskje er han hentet inn for å erstatte venstrekanten Sam Larsson (svensk landslagsspiller), som kanskje har vært lagets beste spiller, og som kommer til å forlate klubben nå i januar eller til sommeren, sier Roel.

Oppfostret flere stjerner

Det er ingen tvil om at Ødegaard-signeringen får mye oppmerksomhet i Nederland. Unggutten var allerede en snakkis da han skulle selges fra Strømsgodset for to år siden, og storklubben Ajax var blant klubbene som ble koblet til drammenseren.

BLIR LAGKAMERATER: Martin Ødegaard og Morten Thorsby, her før U21-landslagets kamp mot England i 2015, gjenforenes i Heerenveen. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

– De fleste som følger fotball her, og det er mange, kjenner til navnet Ødegaard. Men jeg tror ikke alle vet hvor stor «hypen» er rundt ham i Norge og Spania. Men det er klart at denne signeringen er en stor greie. Jeg har sett rundt på diverse diskusjonsforum, og der reagerer mange med at Ødegaard-signeringen er en stor bragd for Heerenveen, sier Roel.

Heerenveen har en lang historie for å utvikle unge spillere. Blant de mest kjente navnene som har vært innom i ung alder, er Ruud van Nistelrooy (1997-1998) og Klaas-Jan Huntelaar (2004-2006), som begge gikk videre til spill for blant annet Real Madrid senere i karrieren.

– Ungdomsutvikling er en av klubbens styrker. De baserer sin drift på tre hovedpunkter, der utvikling av unge spillere er det viktigste. De er kjent for akademiet sitt, der mange kjente spillere har blitt oppfostret. I dag er hele fire spiller i førsteelleveren såkalte akademiprodukter. Det er ganske mye, sier Roel.

Klubben har også lenge hatt tette bånd til norsk fotball. Deres eneste store tittel, cuptriumfen i 2009, ble vunnet med norske Trond Sollied som trener. En rekke norske spillere har også spilt for den nåværende fjerdeplassen i nederlandsk Eredivise: Tarik Elyounoussi (2008-11), Christian Grindheim (2007-11), Thomas Holm (1998-02), Daniel Berg Hestad (2003-05), André Hanssen (2004-09), Børre Meinseth (1996-98) og Magnus Wolff Eikrem (2013-14).

I dag er det to nordmenn i klubben: Morten Thorsby (20), som har spilt ni kamper denne sesongen, og den mindre kjente kantspilleren Dennis Johnsen (18), som fikk spille 15 minutter i en treningskamp mot Wolfsburg nylig.

– Nordmenn har et veldig godt rykte her. De tilpasser seg enklere enn andre utlendinger fordi den norske kulturen er ganske lik denne delen av Nederland. Folk er «down to earth» her. Nordmenn lærer seg også nederlandsk veldig fort, sier Roel.