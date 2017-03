Keepertabbe ødela for Heerenveen etter Ødegaard-målgivende

(Heerenveen - Go Ahead Eagles 2-2) Martin Ødegaard (18) så lenge ut til å ha slått den avgjørende pasningen, men så klønet Erwin Mulder det til.

Heerenveen-målvakten skulle ut å fange et innlegg. Det maktet han og ikke, men forlenget i stedet ballen til Leon de Kogel, som hadde en enkel jobb med å sikre et viktig poeng.

Scoringen kom i det 89. minutt.

Frem til da så en lekker boksåpnerpasning fra Martin Ødeegard ut til å bli avgjørende for hjemmelaget.

To målgivende på seks dager

Fredag var 18-åringen svært frisk for sin nederlandske klubb. Høydepunktet kom etter 70 minutter.

Da fikk den norske 18-åringen ballen sentralt omlag 30 meter fra mål. Ødeegard hadde mange rød-trøyer rundt seg, og begynte å forsere seg fra høyre til venstre i banen på leting etter plass.

Så stakk Luciano Slagveer mellom stopper og back. Ødegaard luktet lunten og slo en presis stikker i retning sin 23 år gamle lagkamerat.

Ballen spratt mellom bortelagets høyreback og midtstopper, før den fant veien frem til Slagveer. 23-åringen scoret på første berøring.

Dermed var kampen snudd til hjemmelagets fordel, etter en tung start mot bunnlaget fra Deventer.

Det var andre gang på seks dager at 18-åringen leverer målgivende pasning for blå- og hvittrøyene. Lørdag forrige uke fant han Doke Schmidt i 3-0-seieren over Roda.

Tung periode

Ødegaards klubb var storfavoritter hjemme mot Go Ahead Eagles. Bortelaget lå før kampen tredje sist i ligaen, og trengte sårt poeng for å klatre vekk fra nedrykksstriden.

Tross Heerenveen-dominans ga Sam Hendriks bortelaget ledelsen etter en drøy halvtimes spill. 0-1 stod seg helt til det 65. minutt.

Da kjempet innbytter over to meter høye Henk Veerman seg fri inne i feltet, og banket ballen oppe i nettaket.

Og fem minutter senere åpnet Ødegaard Go Ahead Eagles-forsvaret med en lekker stikker. Slagveers mål så lenge ut til å bli det avgjørende.

Men ett minutt før full tid rotet Mulder det til for hjemmelaget, som måtte gå slukøret i garderoben - to poeng fattigere enn forventet.

Ødegaards klubb har kun vunnet en av de foregående syv seriekampene. I samme periode har de tapt fire, mens to kamper har endt uavgjort.

Fredagens uavgjort gjør at Heerenveen er på en 6. plass i nederlandsk Æresdivisjon. Det gir play off om spill i Europa League neste sesong.

Morten Thorsby ble på benken hele kampen for Heerenveen.

