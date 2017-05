Hva skjer med Martin Ødegaard?

Kommentar Etter tre år med Martin Ødegaard: Hvor står han nå?

Det er det ikke enkelt å svare på.

Han fikk 90 minutter i den siste seriekampen til Heerenveen, 0-2-tapet hjemme mot svake NEC Nijmegen. Ødegaard er blitt et slags symbol på Heerenveen-krisen etter nyttår, laget har tatt 14 av 48 mulige poeng – og en sterk 4. plass er blitt til en svak 9. plass.

Det er jo ikke hans skyld, men leieoppholdet har foreløpig ikke vært noen suksess, hverken for klubb eller spiller. Ødegaard har sluppet til i 14 kamper, åtte av dem fra start, fire av dem i under ti minutter. Han har stått bak tre målgivende pasninger, vist små glimt av det som gjorde ham til Europas mest ettertraktede tenåring, men enda flere glimt av at han er en litt usikker gutt blant menn.

Det syns at han mangler trygghet, det ser ut som han mangler selvtillit og kanskje handler det mest om at han tross alt bare har spilt i en toppliga i fire og en halv måned.

Dessuten føles det som om han har en blytung, mental merkelapp. På den står det «Real Madrid». Alt Martin Ødegaard gjør, alle pasninger, alle feilpasninger, alle finter, alle skudd, alle dueller; alt kobles til Real Madrid.

ITEN GUTT I STOR VERDEN: Martin Ødegaard under presentasjonen i Madrid, sammen med utviklingsdirektør Emilio Butragueño, som selv spilte på Real Madrids B-lag frem til han fylte 21 år. Senere scoret han 123 mål på 341 Real Madrid-kamper, og 26 mål på 69 landskamper. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Sånn er det, sånn vil det fortsatt være lenge og Martin Ødegaard må bare lære seg å blåse i det. Det er liksom ikke noe å skamme seg over at du blir hentet av Real Madrid, han får heller slå seg på den litt vevre brystkassa og fortelle seg selv at omtrent alle andre tenåringer i fotballverden er misunnelige på det han har oppnådd som 18-åring, med noen små unntak.

Kanskje var det for lett å bli profet i eget land? Ble vi alle litt lurt av at han lekte seg i en serie som holdt et labert nivå? Og var motstanderne i den ligaen litt forsiktige med ham?

«Til og med motspillerne synes det er en happening at han er så god i så ung alder. Ingen ønsker å meie ham ned. Han har fått så mye frihet at det er helt utrolig. Mot Lillestrøm fikk han en halv banehalvdel å gå på før han scoret», sa Tom Lund til VG i desember 2014, før Ødegaard hadde bestemt seg for ny klubb.

«Husk at han har hoppet over mange steg i år. Jeg tror han har godt av å lære mer i norsk fotball», resonnerte LSK-legenden, mens Kjetil Rekdal rådet Ødegaard til å velge Bayern München, Ståle Solbakken ville valgt en femårskontrakt i en storklubb og de fleste var enige om at det var fornuftig å forlate Norge.

Her var det unntakstilstand.

«I mine øyne kan han bli best i verden», meldte Strømsgodset-trener Ronny Deila etter debuten mot Aalesund. Martin Ødegaard var 15 år og 117 dager og gikk på ungdomsskolen.

Landslaget fikk bank, klubblagene fikk bank, og endelig, endelig var det noe norsk fotball kunne være stolt av. Ødegaard var en åpenbaring, Youtube-klippene av guttungen som trippet rundt med deilig ballbehandling og lekne finter mot Sarpsborg og Haugesund og Sandnes-Ulf spredde seg lynraskt ut av landet. Han fikk sin A-landslagsdebut mot Emiratene, Rosenborg reklamerte med at Martin Ødegaard skulle til Lerkendal – og i Europa var tidenes jakt på en norsk spiller i gang.

DEBUTEN: Strømsgodset-trener Ronny Deila og Martin Ødegaard etter debuten mot Aalesund, 13. april 2014. Foto: VEGARD GRØTT, NTB SCANPIX

«Ja», svarte Hans Erik Ødegaard, da VG spurte om sønnen kunne gått til alle klubbene i Europa. «Altså, ikke alle. Men det er ikke mye om å gjøre. Jeg trenger ikke nevne klubber, men nesten uansett hvilke du hadde nevnt, så har de vært i kontakt med oss», la han til.

Det ble et race, og når det blir en konkurranse er Real Madrid seige å slå. Det endte med at Martin Ødegaard ble høytidelig presentert av direktør Emilio Butragueno foran et stort pressekorps; som for å vise verden at «vi vant».

Martin Ødegaard vant han også, det var «en drøm som går i oppfyllelse» gjentok og gjentok han, og med en kontrakt verdt rundt 100 millioner kroner over tre år er det vanskelig å kritisere ham for å takke ja til Real Madrid.

Ikke at drømmen er blitt et mareritt, men noen ganger har han sikkert lurt på om det rent sportslig var det riktige valget. Det har sikkert vært fint å «trene med de beste i verden», men han har neppe fått kjent på noen saftige Sergio Ramos-taklinger og det er grenser for hvor lenge det er givende å leke seg i firkanten med Cristiano Ronaldo, for å sette det på spissen. Han har nok ikke blitt «meid ned» der heller.

Det er ingen garantier for at det hadde sett så mye annerledes ut dersom han hadde valgt en annen klubb,

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

for eksempel til Liverpool, Bayern eller Ajax. Sistnevnte hentes gjerne frem som kroneksempelet på en talentfabrikk, men Tottenham-dirigenten Christian Eriksen var nesten 19 år da han etablerte seg i første-elleveren i Ajax.

Ingen må tro at Martin Ødegaard bare kunne tatt over styringen der, og alle må forstå at Martin Ødegaard fremdeles er veldig ung. 18 år og fem måneder gammel er han fremdeles et unikt talent med hele fotball-livet foran seg.

Men han blir ikke best i verden.

Han får begynne med å etablere seg i Heerenveens førsteellever.

PS! Det er ikke hundre prosent sikkert at han fortsetter i den nederlandske klubben. Det har vært intensjonen, og Ødegaard sier at han ønsker det, men det gjenstår å se hva Real Madrid og Heerenveen mener. Sesongen er ennå ikke over i Heerenveen. Klubben skal spille kvalik om å få være med i høstens kvalik til Europa League.