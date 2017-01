Hevder Ødegaard blir Heerenveen-klar tirsdag

Martin Ødegaard (18) blir presentert som Heerenveen-spiller tirsdag, forteller en spansk journalist, som følger Real Madrid tett, til VG.

– Martin Ødegaard lånes ut til Heerenveen resten av denne sesongen. Han blir presentert tirsdag klokken 11.30, sier den spanske journalisten José Luis Sanchéz til VG.

Han jobber for TV-kanalen La Sexta og har snakket med kilder i Real Madrid mandag.

Taus agent

– Jeg vil ikke kommentere dette nå, sier agent Tore Pedersen til VG.

– Jeg har ikke mulighet til å kommentere dette, sier pressesjefen til Real Madrid, Carlos Garbajosa.

Også nederlandske medier melder at Ødegaard skal være nær en avtale om utlån fra Real Madrid til Heerenveen.

Allerede i romjulen skrev VG at landslagsspilleren var aktuell for den nederlandske klubben som ligger på 4.plass i Æresdivisjonen, 13 poeng bak serieleder Feyenoord.

Blir nordmann nummer ni

I fjor sommer var Ødegaard svært nær et utlån til den franske Ligue 1-klubben Rennes, men utlånet gikk i vasken på grunn av FIFAs strenge aldersregler for spillere under 18 år. Da nordmannen ble observert i Rennes under kampen mot Saint-Étienne for en måned siden, tolket de fleste det som et tegn på at utlånet kom til å skje i januar, men nå ser det altså ut til at 18-åringen flytter fra Spania til Nederland.

– Det er vel en stor sjanse for at han lånes ut i januar. Det tror jeg nok både Martin og Madrid er interessert i. Klubben ser også at han må spille på et høyere nivå enn Castilla. Og han er god nok for å spille på et høyere nivå. Men jeg tror han har hatt godt av å være i Madrid den første tiden. Utlånet i august ble utsatt på grunn av litt forskjellige omstendigheter, men det er ofte slik Madrid jobber: Man leier ut spillere for så å hente de tilbake igjen, sa agent Tore Pedersen til VG i desember.

U21-lagkamerat Morten Thorsby spiller i Heerenveen. Ødegaard blir eventuelt den niende nordmannen i klubben. Børre Meinseth, Daniel Berg Hestad, Thomas Holm, André Hanssen, Christian Grindheim, Tarik Elyounoussi og Magnus Wolff Eikrem har også vært innom klubben.

Martins far, Hans Erik Ødegaard, har ikke svart på VGs henvendelser mandag.

Heerenveen spiller seriekamp hjemme mot Den Haag førstkommende lørdag

