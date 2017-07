Heerenveen-treneren garanterer: – Martin spiller

WITMARSUM (VG) Heerenveen-trener Jurgen Streppel kunne ikke vært tydeligere: Martin Ødegaard er fast på laget kommende sesong.

Den Real Madrid-eide 18-åringen startet 11 av de 17 kampene han var involvert i det første halve året i Nederland, åtte av 14 i serien. Han føltes aldri sikker i startelleveren.

Det er han nå, skal vi tro en smilende Streppel til VG etter 3-1-seierenover Volendam foran et par tusen tilskuere, som omkranset den tribuneløse banen i Witmarsum, ute ved kysten, nordvest for Heerenveen.

Gutten med nummer 10 levde opp til draktnummeret da han var nest sist på de to siste Heerenveen-scoringene. Ødegaard ba om å få den ledige 10-drakten, treneren svarte at «den er din».

– DU SPILLER: Martin Ødegaard før beskjeder av trener Jurgen Streppel under tirsdagens treningskamp mot Volendam. Foto: JOSTEIN MAGNUSSEN

Konfrontert med at Ødegaards nye draktnummer ikke passer for reserver, svarer Streppel:

– Martin skal ikke være på benken. Jeg sier ikke at det ikke kan skje én eller to ganger at han ikke er på banen, men han skal spille, det er det ingen tvil om. Martin er en av dem som skal bære laget vårt, sammen med kapteinen Stijn Schaars, Kobayashi og vår keeper, fastslår Streppel.

– Kan han se på det som et godt tegn at han har fått nummer 10?

– Han ønsket den selv! Han elsker å spille med nummer 10. Da den var ledig og han ønsket det, ville vi gi ham den gode følelsen, selv om han akkurat nå ikke spiller i den normale 10-er-posisjonen. Der tror jeg det er en risiko for at de andre lagene setter en defensiv midtbanespiller til å markere ham ut fysisk. Så i øyeblikket mener jeg at han kan gjøre en større forskjell for oss dersom han starter ute på høyresiden, resonnerer treneren.

Derfra hadde Ødegaard to målgivende pasninger da Heerenveen slo Volendam 3-1 tirsdag kveld, og derfra scoret han 1-0-målet i 2-2-kampen mot Nijmegen på lørdag.

Jurgen Streppel er også opptatt av følgende:

– Dere kan sjekke hva jeg sa den første tiden Martin var her, rette etter at han kom hit. Jeg ba pent om at han måtte få tid til å komme inn i laget. Alt var annerledes, lagkamerater, språk, kultur. Nå er han komfortabel, og han vet at alle her ønsker det beste for ham. I begynnelsen var han ikke helt sikker på hvor han hadde alle her.

– Det diskuteres stadig hvor stort talent Ødegaard er. Hvordan rangerer du ham?

– Å, det er vanskelig å si. Du ser at han har helt eksepsjonelle kvaliteter, det så vi i dag også. Samtidig har han fremdeles ting å jobbe med.

– Som for eksempel?

– Først og fremst at han må være mer stabil på et høyt nivå. Han må greie å utgjøre en forskjell i Nederland i kamp etter kamp etter kamp. Bare dét vil være godt nok hvis han vil lykkes i et virkelig topplag. Han kan nå dit, men det gjenstår å se.

– Han virker å være i god form?

– Ja, han ser veldig bra ut.

– Mot en motstander som Volendam (nest øverste nivå) blir han selvsagt ikke testet hundre prosent, men Martin er jo den beste på banen, sier Streppel.

Ødegaard ble overfalt av supportere etter kampen. Han stilte opp for alle, i en snau halvtime, før han rakk en kjapp dusj og en kjapp prat med VG, før Heerenveen-bussen kjørte de fire milene hjem igjen.

Det norske kjempetalentet var ikke så veldig fornøyd med kampen.

– Det ble rotete. Det er et lag vi skal kjøre over i større grad. Deler var bra, men vi må bli mer stabile – og ikke bare i perioder. Men det var OK, og to målpoeng for min del, det er alltid godt, sier Martin Ødegaard.

– Hvorfor nummer 10?

– Jeg har alltid synes at det er et kult nummer, sier Ødegaard, som er sikker på at det ble lettere å komme inn i laget nå enn det var i januar.

– Det er alltid vanskelig å komme midt i en sesong, spesielt når de (Heerenveen) hadde gjort det så bra da jeg kom og så gikk det litt dårligere etter at jeg kom.

– Hva er det du har trengt tid til å komme inn i?

HEERENVEEN-DIREKTØR: Luuc Eisinga.

– Nei, det er egentlig alt mulig: sette seg inn i hvordan de skal spille, hvor medspillerne mine ønsker å motta ballen, alle slike ting. Det tar litt tid å lære seg, sier Martin Ødegaard. To og et halvt år etter at han forlot Norge får han endelig en skikkelig sesongoppkjøring.

– Jeg var med på sesongoppkjøring i Madrid også, men da var jeg mer tiltenkt en B-lagsrolle. Derfor er det veldig motiverende å kunne være med på her nå, sier han.

PS! Det er blitt hevdet at Heerenveen må betale penger til Real Madrid dersom Martin Ødegaard ikke spiller. Administrerende direktør Luuc Eisenga drar opp solbrillene da han sier til VG: – Vi ville aldri gått med på en slik avtale. Og hvis du hadde kjent vår finansielle situasjon, så hadde du skjønt at aldri kunne gått med på noe sånt. Vi har en god avtale med Real Madrid, men det er treneren vår som bestemmer hvem som spiller for Heerenveen.