Heerenveen-treneren etter Ødegaard-vrakingen: – Ikke sjokkert

HEERENVEEN (VG) Heerenveen-trener Jurgen Streppel har kjempetro på Martin Ødegaard (18), men reagerer ikke veldig på at han er holdt utenfor det norske A-landslaget.

«Veldig overraskende og veldig merkelig. Jeg kan ikke se en eneste god grunn til å utelate Ødegaard fra denne troppen, uttalte Jesper Mathisen etter at Lars Lagerbäck leste opp troppen til kampene mot San Marino og Nederland. John Arne Riise slo i kjent stil enda litt hardere på stortromma og kalte uttaket for «en skandale».

Heerenveen-trener Streppel er tydeligvis ikke av samme oppfatning. Han synes ikke det er like åpenbart at Ødegaard burde være i A-landslagstroppen, selv om han også påpeker:

– Jeg vet ikke nok om nivået på de andre norske spillerne til å kunne vurdere det.

– Men du høres ikke sjokkert ut?

– Nei, jeg er ikke sjokkert. Martins tid vil komme. Han må bare jobbe hardt, da vil det norske folket se ham på landslaget igjen snart, sier Streppel til VG etter søndagens ydmykende 0-4-tap for Ajax.

Tidligere i sommer brukte Heerenveen-treneren sterke ord, da han uttalte seg om at daværende Heerenveen-spiller Dennis Johnsen knapt hadde spilt på norske ungdomslandslag. «De må sove i Norge», sa Heerenveen-treneren. Noen uker senere mistet han Johnsen til Ajax.

– Martin Ødegaard har fremdeles ingen mål eller assist denne sesongen. Vil du si at dette er en svakhet i spillet hans?

– Neeei, ikke en svakhet, for han viser oss hver dag på trening at han er kapabel til å score mål. Og jeg er sikker på at han vil lykkes snart. Han må forbedre seg der, og han er på vei. Og husk at han spiller godt. Han er god til å holde på ballen, han gjør at vi klarer å komme oss ut av forsvaret, han gjør oss gode. Mål og assist vil komme, fastslår treneren, ikke veldig langt nede etter 0-4-smellen. Han trøstet seg med at Heerenveen var klart best i de første 35 minuttene og skapte en rekke store sjanser.



Streppel uttalte til VG i sommer at Ødegaard fremdeles har ting å jobbe med, og pekte spesifikt på dette: «Først og fremst at han må være mer stabil på et høyt nivå. Han må greie å utgjøre en forskjell i Nederland i kamp etter kamp etter kamp. Bare dét vil være godt nok hvis han vil lykkes i et virkelig topplag. Han kan nå dit, men det gjenstår å se.»

– Han er på vei. Han er god. Han er nær, og han var nær ved å utgjøre forskjellen mot Ajax også, sier Streppel, og snakker spesielt om da Ødegaard kom helt alene med keeper.

Heerenveen falt ned til femteplass, men fortsatt er det bare fire poeng opp til ledende PSV. Heerenveen er det eneste laget som har slått PSV, og dette var sesongens første tap for Ødegaard, Morten Thorsby (som også startet) og Nicolai Næss (som kom inn).

I oppkjøringen hadde Martin Ødegaard en rekke «målpoeng», men etter at sesongen startet har det altså ikke blitt noen, på syv kamper. Han innrømmer at det er en smule irriterende.

– Ja, akkurat det at jeg er uten målpoeng irriterer meg litt. Jeg vet at jeg er involvert i mange mål som tredje sist og i det oppbyggende spillet, men selvfølgelig vil jeg ha mål og assist. Det tror jeg kommer også, sier Ødegaard, som misbrukte en enorm sjanse mot Ajax.

Han var god på små flater og ganske mye involvert mot Ajax, men greide liksom ikke å bevise at Lagerbäck tok veldig feil ved å utelate ham denne gangen.

Etter at Ødegaard forlot Norge i januar i 2015, er dette den første sesongen hvor han får en skikkelig sesongoppkjøring i en klubb på øverste nivå. Og han er godt fornøyd med starten.

– Ja, det kjennes bra. Jeg er fornøyd med å spille i en god liga og å spille fast. Jeg føler at jeg tar steg her og utvikler meg, så det kjennes bra.

– Du ga uttrykk for skuffelse og irritasjon over at du ikke ble tatt ut på landslaget. Er du over det nå?

– Ja, man kan ikke gå rundt å irritere seg over ting i fotball. Det kommer nye kamper og treninger hele tiden. Da må man legge ting bak seg. Jeg skal legge det tapet her bak meg også nå, så skal jeg ha fokus på U21-samlingen og prøve å gjøre det beste ut av det.

PS! A-landslaget møter San Marino borte (torsdag) og Nord-Irland hjemme (søndag). Ødegaard og U-landslaget møter Irland borte (torsdag) og Tyskland hjemme (tirsdag 10. oktober).